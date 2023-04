CAC40: en route pour un nouveau record absolu de clôture information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 17:07

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris ralentit un peu l'allure à 40Mn de la clôture alors que les indices US effacent leurs gains initiaux et basculent les uns après les autres dans le rouge (le Dow Jones cède -0,4%).



Le CAC40 ne gagne plus que 0,5% à 7.535 mais poursuit sa course aux records absolus (ce sera le cas si l'indice en termine à ce niveau) et en a inscrit un nouveau à 7.558 (+16,7% depuis le 1er janvier).

La journée avait bien commencé, avec la parution d'un indicateur chinois encourageant venu apaiser les craintes d'une récession mondiale.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a augmenté de 4,5% en glissement annuel au premier trimestre 2023, selon des données publiées mardi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



En base mensuelle, l'économie chinoise a signé une croissance de 2,2% au cours des trois premiers mois de l'année, là où les analystes n'attendaient qu'une progression de 2%.

Tokyo avait donné le ton avec un gain de +0,5%, imité dès l'ouverture par les places européennes qui ont ensuite amplifié leur avance jusque vers 15H : l'Euro-Stoxx50 (+0,6% à 4.392) gagnera jusqu'à 0,9% pour dépasser les 4.395 du 5/01/2022 et reste en course pour égaler ou battre son record absolu de clôture du 16 et 17/11/2021 à 4.401.



La tendance à New York n'est plus soutenue ce mardi que par les valeurs 'tech' : le Nasdaq reste à flot (inchangé à 12.150) après s'être hissé initialement vers 12.230, égalant son record annuel des 2 février et 31 mars dernier : cette séance pourrait s'avérer décisive et libérer un nouveau potentiel de hausse à 72H de la séance des '3 sorcières'.



Autre motif de soulagement, le taux des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 3,557% (-3,5Pts) après la publication d'un recul de -0,8% des mises en chantier de logements.

Le Département du Commerce fait état d'un repli de -8,8% des permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, à 1.413.000 en rythme annualisé en mars, manquant ainsi légèrement le consensus de marché.

Malgré la détérioration continue de l'obligataire depuis quatre semaines, les marchés boursiers restent portés par un optimisme grandissant autour du scénario d'un 'atterrissage en douceur', qui verrait l'inflation refluer sans pour autant se traduire par une entrée en récession.



Les investisseurs avaient pris connaissance dans la matinée d'un recul inattendu de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne au mois d'avril: l'enquête mensuelle s'établit à seulement 4,1 pour le mois en cours, à comparer à 13 en mars et à 28,1 en février.



Cet indice portant sur les perspectives économiques allemandes confirme ainsi être entré dans une phase de repli, après une période de cinq mois consécutifs de remontée depuis son point bas de -61,9 de septembre dernier.



Le rendement des Bunds se détend légèrement de -2Pts à 2,46%, celui de nos OAT de -2,5Pts à 2,952%, après une incursion au-delà de 3,00% ce matin.



L'Euro reprend 0,3% face au Dollar vers 1,0960, l'Or (+0,2%) s'installe dans la durée au-dessus des 2.000$.



Toujours sur le plan macroéconomique, les intervenants prendront connaissance, en début d'après-midi, des chiffres des permis de construire et des mises en chantier aux Etats-Unis, qui avaient fortement rebondi en février.



Les investisseurs découvrent de nouveaux résultats d'entreprises, avec les publications au-dessus des attentes d'Ericsson puis de Johnson & Johnson et Bank of America, tandis que Goldman Sachs déçoit sur son chiffre d'affaires; les comptes de Netflix sont attendus ce soir.



Les bénéfices trimestriels des sociétés vont être surveillés de près afin de savoir si leurs perspectives ne souffrent pas trop des incertitudes de plus en plus présentes sur la vigueur de l'économie.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Virbac affiche pour le premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros, en léger repli de 1% à taux réels et de 1,3% à taux de change constants, principalement en raison d'un effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché.



Alstom a remporté un contrat pour la conception, la fourniture et la maintenance sur 10 ans de systèmes de signalisation ETCS niveau 2 pour 37 locomotives HLD77 de la SNCB.



ArcelorMittal a annoncé mardi qu'il allait s'associer au producteur brésilien d'énergies renouvelables Casa dos Ventos afin de créer un co-entreprise à laquelle il achètera de l'électricité d'origine éolienne.