CAC40: en rouge sous une pluie de résultats et avant la BCE

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,9% ce matin, autour des 6850 points, notamment pénalisée par les replis de Teleperformance (-7,3%), BNP Paribas (-4%) et Publicis (-3,3%).



A quelques heures des annonces de politique monétaire de la BCE, les marchés sont inondés par une avalanche de résultats trimestriels d'entreprises, des deux côtés de l'Atlantique.



Peu de surprises sont attendues du côté de la BCE, qui communiquera sa décision sur les taux à 14h15 avant la traditionnelle conférence de presse de la présidente de l'institution, Christine Lagarde, prévue à 14h30.



Après plus de deux mois de consolidation boursière, les investisseurs espèrent toutefois que la banque centrale saura calmer la nervosité ambiante déclenchée par les récentes turbulences sur le compartiment obligataire.



'En septembre, la BCE avait suggéré qu'elle passait en mode pause', rappellent les équipes d'Oddo BHH.



'Depuis les statistiques ont dû la conforter en ce sens: l'inflation a ralenti, l'activité est faible', souligne la banque privée.



'Suite aux récentes publications économiques, nous estimons que la Banque centrale européenne (BCE) dispose désormais d'arguments suffisants pour appuyer l'idée d'une pause dans son cycle de hausse des taux d'intérêts', renchérissent les stratèges de Natixis IM Solutions, qui reconnaissent que l'économie de la zone euro 'multiplie les signaux de faiblesse'.



La cote reste par ailleurs animée par une avalanche de publications de résultats à Paris et dans le reste de l'Europe, avec les chiffres de BNP Paribas, Danone, Mercedes-Benz ou encore STMicroelectronics.



Au-delà de l'actualité des entreprises, les investisseurs surveilleront plusieurs statistiques majeures, à commencer par la publication à 14h30 de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) pour les Etats-Unis au troisième trimestre.



Les économistes misent sur une accélération de la croissance américaine à plus de 4% sur le trimestre écoulé, après 2,1% au deuxième trimestre.



Autre motif de prudence, la situation se tend sérieusement au Proche-Orient après une série de frappes israéliennes massives menées hier sur la bande de Gaza.



Sur le marché des changes, l'euro accentue son repli face au dollar, non loin de 1,0540$/euro, en attendant les annonces de la BCE.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Danone indique attendre désormais pour l'année en cours une croissance du chiffre d'affaires entre +6% et +7% en données comparables, contre +4% et +6% précédemment, avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée.



Atos annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 de 2,59 milliards d'euros, en baisse de 8,1% en données publiées par rapport à la même période en 2022, dont une diminution en organique de 3%.



L'opérateur de satellites Eutelsat annonce un chiffre d'affaires au titre de son premier trimestre 2023-24 (clos fin septembre) de 274 millions d'euros, en baisse de 4,7% sur une base publiée et de 0,8% sur une base comparable.



TotalEnergies a vu son résultat net ajusté diminuer de 35% à 6,5 milliards de dollars sur le troisième trimestre, là où le consensus visait 6,2 milliards, pour un Ebitda ajusté de 13,1 milliards de dollars, en recul de 33%.



Enfin, Schneider Electric publie un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 de 8 789 millions d'euros, en croissance organique de +11,5 % et en croissance publiée de +0,1 %. Le Groupe réaffirme son objectif financier 2023: il vise une croissance organique de l'EBITA ajusté 2023 comprise entre +18 % et +23 %.





