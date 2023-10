Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: en rouge, pénalisé par le repli du secteur auto information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 17:56









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris recule de -0,64% à 6921 point, pénalisée par les replis du secteur auto avec notamment -7,3% pour Renault et -3,6% pour Stellantis.



Les marchés actions doivent aussi faire face à la hausse des rendements obligataires : aux Etats-Unis, les T-bonds à 10 ans campent juste en deçà des 5%, vers 4,93%, alimentés par les craintes d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed alors que la situation géopolitique reste très tendue au Proche-Orient.



L'envolée des taux longs aux Etats-Unis - alors que la dette atteint 33.650 Mds$ - va propulser les intérêts à verser aux créanciers au-delà des 1.00 0Mds$ pour la 1ère fois de l'histoire.



En Europe, Les marchés obligataires de la zone euro restent également à des niveaux très élevés, à 2,93% pour le bund allemand à 3,54% pour les OAT françaises à 10 ans.



Sur le front des statistiques, l'indice 'Philly Fed' est remonté à -9 le mois dernier, contre -14 en août, mais il demeure en territoire négatif pour la 15ème fois en 17 mois.



Dans sa note d'information, la Fed de Philadelphie précise que 35% des entreprises interrogées font état d'une dégradation de leur activité et que seulement 26% d'entre elles mentionnent une hausse d'activité.



Notons qu'outre-Atlantique, la robustesse du marché du travail continue d'étonner : le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a reculé de 13.000 la semaine du 9 octobre, ressortant ainsi à 198.000 contre 211.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse quant à elle apparaître un recul de 1.000 du nombre d'inscriptions par rapport à la semaine précédente, pour s'établir à 205 750.



Les ventes de maisons existantes ont reculé de 2% en septembre, soit une chute de -15,4 % sur 12 mois pour atteindre leur plus bas niveau depuis octobre 2010.



Le prix médian d'une maison vendue en septembre était de 394.300 $, en hausse de 2,8 % sur un an.



Enfin, l'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'économie américaine durant les mois à venir, a encore reculé en septembre, poursuivant le repli entamé il y a un an et demi.



Cet indice calculé par l'organisation patronale Conference Board a baissé de 0,7% le mois dernier, à 104,6, après avoir déjà diminué de 0,5% le mois précédent, alors que le consensus tablait sur un repli plus limité de 0,4%.



Dans son communiqué, le ConfBoard souligne que l'économie américaine a jusqu'ici démontré une grande capacité de résistance face à la remontée des taux d'intérêt et à l'inflation élevée, mais déclare s'attendre à ce qu'un ralentissement survienne inévitablement dans les mois qui viennent.



Le niveau de stress actuel qui règne sur les marchés empêche par ailleurs les actions de répondre positivement aux résultats d'entreprises.



Tesla est en baisse de 9% à Wall Street après avoir raté le consensus en termes de chiffre d'affaires au 3ème trimestre, même si le groupe maintient son objectif annuel de vente de 1,8 million de véhicules.



Netflix bondit de 15% suite à la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, à l'annonce d'un relèvement de ses prix et surtout d'un nombre de nouveaux abonnés bien meilleur que prévu.



En France, Renault (-7,3%) enregistre un chiffre d'affaires de 37,4 milliards d'euros, en croissance de 21,1 % sur 9 mois par rapport à la même période en 20221 (+25,3 % à taux de change constants). Au 3ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6 %.



Pernod Ricard (+4,7%) réalise un chiffre d'affaires de 3 042 ME au premier trimestre de l'exercice 2023/24, en baisse de -2% en croissance interne et de -8% en publié.



Technip-Energies dévisse de -13,5% après la publication d'une enquête du Monde montrant comment la société a participé à un mégaprojet gazier russe de 7Mds$ (construction d'unités GNL) malgré les sanctions internationales liées à la guerre en Ukraine.









