CAC40: en rouge, pénalisé par le recul du secteur du luxe

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,9% ce matin, autour des 7310 points, notamment pénalisée par le recul des valeurs du luxe comme LVMH (-3,5%), Hermès (-3,4%) ou encore L'Oréal (-1,8%).



Le secteur du luxe, structurellement très dépendant du marché chinois, est pénalisé ce matin par la parution de statistiques décevantes en provenance de Pékin, laissant apparaître une croissance ralentie au 2e trimestre, avec seulement +0,8% par rapport au 1er trimestre.



L'actualité reste aussi marquée par l'ouverture de la saison des résultats à Wall Street où 60 sociétés de l'indice S&P 500, dont cinq composantes du Dow Jones, publieront leurs comptes d'ici à vendredi.



Parmi les poids lourds devant annoncer leurs performances trimestrielles cette semaine figurent - entre autres - Morgan Stanley, Goldman Sachs, Tesla, Netflix ou encore Johnson & Johnson.



La montée en puissance de la saison des résultats va également constituer un sujet d'attention majeur en Europe, où des groupes technologiques de la trempe d'ASML et Nokia présenteront également leurs bénéfices et leurs prévisions.



La semaine qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce en revanche un peu moins chargée en indicateurs macroéconomiques.



Sur le front des statistiques, la semaine sera essentiellement dominée par la publication, demain, des ventes de détail aux Etats-Unis, qui permettront de déterminer si la récente vigueur de la consommation aux Etats-Unis s'est poursuivie au mois de juin.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce avoir signé avec la société de location Akiem, un contrat-cadre pour un montant total de 500 millions d'euros et portant sur 100 locomotives Traxx Universal multi-systèmes (MS3), dont une tranche ferme de 65 locomotives.



Danone fait part d'un décret des autorités russes qui vise à placer Danone Russie sous administration externe temporaire par les autorités russes, décision qui n'a toutefois pas d'impact sur ses objectifs financiers pour l'année 2023.



Enfin, Dassault Aviation a confirmé vendredi soir la sélection de son Rafale Marine par le Gouvernement Indien pour équiper l'Indian Navy d'un chasseur de dernière génération, à l'issue d'une campagne d'essais concluante qui s'est tenue en Inde.





