CAC40: en rouge, pénalisé par Carrefour et Alstom

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 0,4%, à 7371 points, pénalisée par Carrefour (-4,1%), Alstom (-3,1%) ou encore Thales (-2,5%).

Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien lâche près de 1,4%.



Ces derniers jours ont été marqués par le spectaculaire revirement des anticipations de desserrement monétaire privilégié par les investisseurs depuis fin novembre.



Wall Street affiche pourtant une note clairement positive : le Nasdaq-100 (+0,7%) bat d'entrée de jeu un nouveau record absolu au-delà des 17.100, le S&P500 prend +0,4% (à 4.800) et revient au contact du zénith des 4806, dopé par la vigueur des fabricants de semi-conducteurs (+3,3% pour l'indice SOXX jeudi soir).



L'optimisme ambiant est renforcé par le bond de l'indice de confiance du Michigan qui a bondi de +9Pts à 78,8 ce mois-ci, au plus haut depuis juillet 2021, alors que les économistes prévoyaient une hausse bien moins prononcée autour de 70.



'Au cours des deux derniers mois, le sentiment a grimpé de 29% au total, soit sa plus forte amélioration en deux mois depuis 1991, une période qui avait été marquée par la fin d'une phase de récession', souligne la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, dans un communiqué.



La composante de l'enquête mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle a atteint 83,3 contre 73,3 le mois précédent, tandis que celle mesurant leurs anticipations est ressorti à 75,9, après 67,4 en décembre.



L'anticipation d'inflation à un an mesurée par l'enquête est revenue à 2,9%, un plus bas depuis la fin 2020, revenant ainsi dans l'intervalle historique de 2,3% à 3% qui prévalait avant l'épidémie de Covid.



On peut réellement parler d'une résilience remarquable car depuis le début de la semaine, les grands argentiers de la planète se sont succédé afin de repousser le calendrier des marchés sur les dates des premières baisses de taux et sur l'ampleur des assouplissements à attendre.



Les intervenants ont notamment dû digérer, mercredi, un discours 'faucon' de Christine Lagarde évoquant plutôt une baisse 'probable' au mois de juin.



Ces déclarations ont entraîné une nette révision à la baisse des anticipations en matière de taux, notamment Outre-Atlantique ou selon le baromètre FedWatch de CME, les traders n'estiment plus qu'à 53,8% le scénario d'une baisse de taux en mars, contre 76,9% il y a encore une semaine.



'Il s'agit simplement d'un repositionnement technique classique après les séances négatives du début de la semaine', tempère toutefois un analyste.



Les marchés obligataires ont nettement reculé cette semaine et aucun rebond ne se dessine ce vendredi : le '10 ans' US se dégrade encore de +2,5Pt à 4,1700%, soit +25Pts sur la semaine écoulée, et la pire performance hebdo depuis mi-octobre 2023.



En Europe, les Bunds et les OAT se figent sur leurs plus niveaux de la semaine à 2,31 et 2,83% respectivement.



Sur le front des changes, L'euro reste inchangé face au billet vert, 1,088$, tandis que le baril de Brent est stable, autour des 79$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Teleperformance s'envole de 8,6% vendredi à la Bourse de Paris suite à un relèvement de recommandation de Stifel : les ont relevé leur conseil sur le titre de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 170 à 200 euros.



Stellantis a dévoilé STLA Large, sa toute nouvelle plateforme, native BEV, qui constitue la base d'une large gamme de véhicules à venir pour les marchés mondiaux des segments D et E.



Eutelsat annonce la signature d'un partenariat entre Eutelsat OneWeb et Paratus South Africa, acteur majeur des services de connectivité spécialisés proposant déjà des services en orbite géostationnaire (GEO) dans le cadre du partenariat établi de longue date avec Eutelsat Group.



Enfin, Vinci annonce avoir renouvelé pour 3 ans son partenariat avec la Fondation INSA et s'engage aux côtés du groupe INSA en faveur de l'égalité des chances et de l'ouverture sociale.







