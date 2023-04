Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: en rouge, les valeurs bancaires en berne information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris recule de 0,6% ce matin, à 7530 points, notamment pénalisée par le recul des valeurs bancaires à l'instar de Société Générale (-2,8%), BNP Paribas (-2,1%) ou encore Crédit Agricole (-1,4%), alors que le gouverneur de la Banque de France a pronostiqué hier encore deux hausses de taux minimum en Europe tandis que la dernière est anticipée aux Etats-Unis le 3 mai.



Après le fort 'rally' boursier du début d'année, les marchés d'actions peinent à trouver un nouveau souffle, même si les éléments techniques à court et moyen terme ne donnent pas vraiment de signaux négatifs.



Les investisseurs se montrent prudents alors que plusieurs ténors européens de la cote, dont ABB, Nestlé, Novartis, Santander ou UBS, doivent publier leurs résultats ce jour. Outre-Atlantique, c'est c'est 3M, GE, GM, McDonald's ou encore UPS qui présenteront leurs trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.



Post-clôture, ce sont les publications très attendues d'Alphabet et Microsoft qui donneront le ton des échanges.



Au chapitre économique, les opérateurs suivront cet après-midi l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board ainsi que les ventes de logements neufs aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe M6 annonce un résultat opérationnel courant (EBITA) de 59,5 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, soit une marge en retrait de 1,8 point à 19%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 3% à 312,9 millions 'dans un contexte économique dégradé'.



Alstom indique avoir remporté un contrat auprès de la Ville de Québec, au Canada, pour la fourniture de 34 tramways Citadis, un contrat d'une valeur totale d'environ 900 millions d'euros (soit 1,34 milliard de dollars canadiens).



Enfin, Voltalia annonce la mise en service de son parc éolien de Sud Vannier : d'une capacité de 23,6 mégawatts, il s'agit de son premier parc éolien en région Grand Est et de son troisième dans le quart Nord-Est de la France après ceux de Sarry et de Molinons.





