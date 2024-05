Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en rouge, les prises de bénéfices se poursuivent information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - La contraction de la bourse de Paris se poursuit aujourd'hui: après avoir cédé 0,6% hier, l'indice parisien cède à nouveau 0,6% ce matin, autour des 8140 points, pénalisé par Legrand (-2,6%), Schneider Electric ou encore Teleperformance (-2%).



Les prises de bénéfices se multiplient depuis hier, alors que s'achève une semaine marquée par le soulagement autour de l'inflation américaine.



Les récentes réalisées par l'indice au cours des dernières semaines incitent les intervenants à prendre des bénéfices, un retournement de tendance accentué par le blocage que constitue la résistance majeure des 8250 points.



Depuis le début de l'année, ce seuil a systématiquement représenté un point de gestion important, synonyme de prises de profits au moins partielles, ce qui a empêché le ralliement du seuil psychologique des 8500 points.



Autre signe de la prudence des intervenants, Wall Street s'est retournée à la baisse hier soir (-0,1%) après avoir franchi pour la première fois de son histoire la barre des 40.000 points grâce aux bons résultats de Walmart.



Après la forte hausse du mois de mai, les investisseurs sont d'autant plus tentés de jouer la carte de la prudence que la semaine prochaine sera marquée par les résultats trimestriels de Nvidia.



Les analystes s'attendent à des performances meilleures que prévu de la part du fabricant de processeurs et à un relèvement de ses objectifs annuels, comme le groupe californien en a l'habitude.



De bonnes nouvelles viendraient indéniablement confirmer la bonne direction des valeurs technologiques, en particulier celles qui se positionnent sur l'intelligence artificielle.



L'un des effets les plus marquants des chiffres de l'inflation moins mauvais que prévu publiés cette semaine a été la chute des rendements des bons du Trésor américain, en prévision d'un assouplissement monétaire de plus en plus probable aux Etats-Unis.



Le rendement à 10 ans des Treasuries remonte un peu au-delà de 4,39% après être tombé hier à 4,32%, un plus bas depuis plus d'un mois.



Si les données d'inflation demeurent bien moins vigoureuses en zone euro qu'aux Etats-Unis, les taux européens ont réagi 'par sympathie' en se repliant eux aussi, avant de se stabiliser.



Le rendement de l'emprunt d'Etat à dix ans allemand, référence pour l'ensemble de la zone euro, s'établit ainsi à 2,48%.



Côté indicateurs, les investisseurs surveilleront cet après-midi la publication de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, attendu en baisse de 0,3% en avril.



Seront également suivis de près les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro au mois d'avril, attendus à 11h00, qui permettront de savoir si l'évolution des prix dans le secteur des services laisse entrevoir une baisse de taux de la BCE en juin, le scénario actuellement privilégié par les marchés.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance qu'au premier trimestre 2024, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) avait très légèrement augmenté, de 6.

000, par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes, selon l'Insee.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eiffage et Entech annoncent un accord pour créer une coentreprise dédiée à la conception, l'intégration des systèmes de stockage, la réalisation de la sous-station de raccordement au réseau haute tension, les outils de pilotage, et la sécurisation des batteries.



Vinci annonce que le trafic sur ses concessions autoroutières a diminué de 1,5% au mois d'avril 2024 en comparaison annuelle, une baisse de 2,8% pour les véhicules légers ayant été en partie compensée par une augmentation de 6,7% pour les poids lourds.



Enfin, Clariane indique engager les opérations d'augmentation de capital pour un montant total maximum d'environ 328 millions d'euros, accueillant aux côtés de Crédit Agricole Assurances, le Groupe HLD Europe en tant que nouvel actionnaire de référence.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.