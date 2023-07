CAC40: en repli vers 7300 après faible PMI en France/Europe information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 16:59

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris accroit doucement ses pertes (-0,8%) dans des volumes d'à peine 1,200MnsE qui ne traduisent pas de réelle pression baissière.

Le CAC40 ne s'en tire pas si mal puisque l'Euro-Stoxx50 cède près de -1,1% alors Wall Street rouvre en léger repli (S&P500 -0,4%, Nasdaq inchangé) après la publication de plusieurs indicateurs économiques... et dans l'attente des 'minutes' de la FED ce soir à 20H.



L'économie US montre toujours des signes de résilience : après une hausse de 0,3% en avril (chiffre révisé par rapport à +0,4% annoncé initialement), les commandes à l'industrie américaine se sont encore accrues de +0,3% en mai, selon les chiffres publiés par le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie après trois mois consécutifs de repli, repartent en légère hausse, à +0,3%.



Enfin, les stocks reculent pour la 3e fois en l'espace de quatre mois, à -0,2% entraînant un léger recul du ratio des stocks sur livraisons, celui-ci passant de 1,50 en avril à 1,49 en mai.



La mauvaise nouvelle du jour provient de Chine chinois dont l'indice PMI des 'services' calculé par Caixin/S&P a décroché de 57 vers 53,9 alors qu'une stabilité était attendue.



Les résultats des enquêtes PMI en zone euro démontrent une fois encore que nos économies sont tombées en contraction (de 52,8 vers 49,9) et la France n'est pas épargnée avec un vrai basculement de l'activité globale de 52,5 vers 48 dans le secteur privé.

La pression exercée par le niveau élevé des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne commence à se faire durement ressentir dans le secteur immobilier (chute de 25% de l'activité construction).



Le rendements des emprunts d'Etat US sont repartis à la hausse et le 10 ans américain affiche +3Pts à 3,889%, un plus haut de quatre mois.

Nos OAT et les Bunds restent eux inchangés à 3,002% et 2,455%, les BTP italiens se détendent de 4,20 vers 4,13%, les 'Gilts' britanniques passent la barre des 4,50% alors que le taux final de la BoE est maintenant anticipé à 5,75% (sur le '1 an').

Le Dollar se redresse légèrement à 1,1085/E (soit +0,1%)