CAC40 : en repli vers 5900, inflation US plus forte que prévu

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris consolide, entre -0,4 et au pire -0,8% ce mercredi, après un discours sans surprise de Donald Trump et alors que paraissent de nouveaux indicateurs. Ainsi, peu avant 15 heures, le CAC40 (-0,4%) stagne juste sous la barre symbolique des 5.900 points, dans des volumes toujours aussi indigents. 'Techniquement et plus que jamais l'indice CAC 40 s'ouvre à un test des 6000 points. Par sa régularité, la configuration reste encore haussière à court terme, seuls deux éléments pourraient venir perturber cette nouvelle séquence, le manque de volume et une arrivée trop rapide en zone de surchauffe, retenons simplement, que les mêmes tensions et indicateurs apparaissaient déjà lors du lancement de cette séquence haussière à 5600 points. A contrario, un premier essoufflement ou une première consolidation jusqu'au seuil support des 5815 ou 5780 points ne porterait pas à conséquence', commentent ce matin les équipes de Kiplink. Du côté des statistiques, le chiffre plus attendu était celui des prix à la consommation au Etats Unis. Le Département américain du Travail a fait état d'une augmentation de 0,4% des prix à la consommation en rythme séquentiel aux Etats-Unis le mois dernier, c'est plus que les anticipés. Inflation toujours, mais au Royaume Uni: les prix ont augmenté à un rythme annuel de 1,5% en octobre, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques. Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,1% en octobre en rythme annuel, un taux en baisse de 0,1 point par rapport à celui observé le mois précédent, d'après Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire. La production industrielle a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE au mois de septembre, selon Eurostat. En août 2019, la production industrielle avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et est restée stable dans l'UE. En septembre 2019 par rapport à la même période de 2018, la production industrielle a diminué de 1,7% dans la zone euro et de 1,2% dans l'ensemble de l'Union européenne, après des baisses annuelles respectives de 2,8% et 2% en août. Du côté des changes, l'euro est stable a légèrement baissier, à 1,1010 dollar (-0,1%). Quant au Brent, il recule de -0,6%, pour tomber à 61,5 dollars. Dans l'actualité des valeurs, La Française de l'Énergie annonce avoir signé un partenariat exclusif avec Total Quadran afin de développer ensemble la production d'électricité verte à base d'énergie solaire dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Saint-Gobain (-2,3%) annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Continental Building Products pour une valeur d'entreprise totale d'environ 1,4 milliard de dollars, transaction dont la finalisation est attendue au second semestre 2020. Les banques reperdent le terrain perdu la veille, notamment le crédit Agricole

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.20%