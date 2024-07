Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en repli sans volumes, l'or bat un record à 2.480$/oz information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris recule modérément, de -0,5% alors que l'Euro-Stoxx50 chute du double (-1,1%) dans le sillage d'ASML, 1ère capitalisation européenne qui plonge de -8%, sous les 900E, effaçant tous ses gains depuis le 4 juin.



Le CAC40 recule vers 7540 points, pénalisée par le plongeon de Téléperformance (-10%) et le repli d'EssilorLuxottica (-4,5%), ou Publicis (-1,6%).

Le CAC40 poursuit sa consolidation dans des volumes toujours aussi anecdotiques, voir insignifiants avec moins de 0,9MdE échangés en plus de 6 heures de cotations.

La séance est marquée par la publication de plusieurs chiffres : pour commencer En zone Euro, Eurostat confirme son estimation rapide de fin juin : le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,5% le mois dernier, en légère baisse donc par rapport à 2,6% en mai, tandis que celui de l'Union européenne est passé de 2,7% à 2,6%.



Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient des services (+1,84 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool et tabac (+0,48 pp), des biens industriels hors énergie (+0,17 pp) et de l'énergie (+0,02 pp).



Les taux annuels les plus faibles dans l'UE ont été observés en Finlande (0,5%), en Italie (0,9%) et en Lituanie (1,0%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Belgique (5,4%), en Roumanie (5,3%), en Espagne et en Hongrie (3,6% chacunе).



Outre-Atlantique, le Département du Commerce fait état d'un rebond de 3% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin par rapport au mois précédent, à 1.353.000 en rythme annualisé, après une chute de 4,6% en mai (révisée d'une estimation initiale de -5,5%).



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont pour leur part augmenté de 3,4% à 1.446.000 le mois dernier. Enfin, les achèvements de logements ont grimpé de 10,1% à 1.710.000.

Reste à découvrir les 'stats' de la production industrielle US.

En attendant, les T-Bonds se dégradent marginalement après leur belle séance de mardi : +1,5Pts de base vers 4,1780%.

Nos OAT stagnent vers 3,0880%, les Bunds également vers 2,4350%, les BTP italiens se retendent de +2Pts vers 3,7300.



A notre une forte dégradation du $ de -0,4%, l'Euro progresse symétriquement vers 1,0940 (et le '$ Index' chute de -0,5% vers 103,75, avec un Franc suisse qui grimpe de +0,9%).

L'once d'or continue de flamber avec un nouveau record absolu à 2.480$/Oz.



A Wall Street, une ouverture en légère baisse se profile pour le S&P500 mais la rotation sectorielle pourrait se poursuivre en faveur du Dow Jones (+1,8% mardi soir, se rapprochant du seuil des 41.000 point) et du Russell-2000 qui s'est envolé de +3,6% (+11,5% en 5 séances).



Les économistes n'attendent pas grand-chose de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, qui devrait maintenir ses taux directeurs inchangés avant de partir en congés d'été.



'La BCE devrait prendre le temps de vérifier l'évolution de l'inflation jusqu'à la prochaine actualisation de ses perspectives en septembre : nous en concluons que la BCE ne devrait pas modifier sa politique monétaire avant septembre', explique Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire chez Neuberger Berman.



Dans l'actualité des sociétés, EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord pour acquérir une participation de 80% dans Heidelberg Engineering, une opération renforçant la présence du géant franco-italien de l'optique dans les technologies médicales.



Air Liquide indique que sa technologie innovante de liquéfaction du CO2, Cryocap LQ, a été sélectionnée par le fournisseur d'énergie de la ville de Stockholm, pour contribuer à son projet de bioénergie avec captage et stockage du dioxyde de carbone (BECCS).



Enfin, Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur la vente de ses marques stratégiques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited (AWL), un consortium d'investisseurs institutionnels internationaux propriétaire d'Accolade Wines.





