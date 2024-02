Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en repli modéré, pénalisé par Carrefour information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée sur un recul modéré de 0,36%, à 7611 points, pénalisée par Carrefour qui lâche 3,5% derrière TotalEnergies (-3,1%) ou Teleperformance (-2,6%).



Si la saison des statistiques bat son plein, les investisseurs ont gardé un oeil sur les publications statistiques tout au long de la séance.



Ils ont notamment pu prendre connaissance d'un léger creusement du déficit commercial des Etats-Unis en décembre, celui-ci atteignant 62,2Mds$ contre 61,9 milliards le mois précédent, selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 0,5% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une hausse à peu près parallèle des importations de biens et services par les Etats-Unis, de 1,3% à 320,4 milliards de dollars, et de leurs exportations, de 1,5% à 258,2 milliards.



En Europe, la production industrielle allemande a subi une baisse bien plus marquée que prévu en décembre (-1,6%). Ces statistiques officielles confortent la mauvaise passe de la première économie du continent avec un sixième mois consécutif de repli.



Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain stagent autour des 4,1% tandis que son équivalent en Europe, le Bund allemand affiche +7Pts à 2,31%.



Le marché pétrolier reste robuste : le chiffres de l'EIA montrent que les stocks de pétrole brut hebdomadaires aux Etats-Unis s'élevaient à 427,4 millions de barils lors de la semaine du 29 janvier, signalant unehausse de 5,5 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Le prix du Brent grappille +0,2% vers 79$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies a publié au titre de l'exercice 2023 un résultat net ajusté en baisse de 36% à 23,2 milliards de dollars, soit 9,40 dollars par action (-33%), ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 30% à 50 milliards.



Par ailleurs, TotalEnergies et ses partenaires annoncent le démarrage de la production du champ d'Akpo West sur le bloc PML2 (dont le groupe français est l'opérateur avec une participation de 24%), situé à 135 kilomètres au large de la côte du Nigéria.



Amundi publie un résultat net ajusté en hausse de 3,9% à 1,22 milliard d'euros au titre de l'année 2023, traduisant des revenus nets ajustés en hausse de 2,1% à 3,2 milliards pour des charges ajustées en augmentation au même rythme, à 1,71 milliard.



Peugeot a enregistré 1 124 268 immatriculations en 2023, soit une hausse de + 6 % par rapport à 2022.

Les ventes hors UE29 ressortent 28,2 % des ventes mondiales, soit une augmentation de +0,8 points par rapport à 2022. 17 pays ont battu leur record de part de marché depuis 15 ans.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.36%