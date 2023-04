Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: en repli malgré une nette détente des taux (-11Pts) information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 17:13









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris limite ses pertes, le repli ne dépassant pas les 0,7%, le CAC40 cède 0,6% à 7.525.



L'Euro-Stoxx50 s'en tire un peu mieux avec -0,6% à 4.375 (Francfort est même stable), mais la trajectoire est également baissière depuis ce matin.

La nette détente des taux (OAT à -11Pts vers 2,945%, Bunds à -12Pts vers 2,3730) ne change rien.



Les indices sont pénalisé notamment par le recul des valeurs bancaires à l'instar de Société Générale (-3,4%), BNP Paribas (-2,2%) ou encore Crédit Agricole (-1,5%), alors que le gouverneur de la Banque de France a pronostiqué hier encore deux hausses de taux minimum en Europe tandis que la dernière est anticipée aux Etats-Unis le 3 mai.



Wall Street, les indices ont rouvert en repli avec un Dow Jones qui cède -0,2%, le S&P500 -0,7%, et le Nasdaq lâche -1%... malgré des taux qui se détendent nettement : -10,5Pts sur les T-Bonds à 3,4070%.

Les chiffres US du jour sont un peu inattendus : le Département du Commerce des Etats-Unis annonce un bond de 9,6% des ventes de logements neufs au mois de mars (à 683.000 transactions en annualisé), bien supérieur au consensus de marché (après -3,9% en février).



A l'inverse de cette embellie dans l'immobilier, la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est nettement dégradée au mois d'avril, à 101,3 ce mois-ci, contre 104 en mars (enquête mensuelle publiée mardi par le Conference Board).

Si la composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle s'est améliorée, à 151,1 en avril après 148,9 le mois passé, le sous-indice de leurs anticipations a chuté à 68,1, à comparer avec 74 le mois précédent.



A l'exception de décembre 2022, un mois durant lequel il avait signé un bref rebond, ce dernier indicateur s'inscrit pour le 14ème mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points, phénomène généralement annonciateur d'une récession au cours de l'année à venir, souligne le ConfBoard dans son communiqué.



Les investisseurs se montrent prudents alors que plusieurs ténors européens de la cote, dont ABB, Nestlé, Novartis, Santander ou UBS, doivent publier leurs résultats ce jour.

Outre-Atlantique, c'est c'est 3M (6.000 licenciements), GE (40Mds$ de CA), GM, McDonald's ou encore UPS qui ont présenté leurs trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.



Post-clôture, ce sont les publications très attendues d'Alphabet et Microsoft qui donneront le ton des échanges.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe M6 annonce un résultat opérationnel courant (EBITA) de 59,5 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, soit une marge en retrait de 1,8 point à 19%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 3% à 312,9 millions 'dans un contexte économique dégradé'.



Alstom indique avoir remporté un contrat auprès de la Ville de Québec, au Canada, pour la fourniture de 34 tramways Citadis, un contrat d'une valeur totale d'environ 900 millions d'euros (soit 1,34 milliard de dollars canadiens).



Enfin, Voltalia annonce la mise en service de son parc éolien de Sud Vannier : d'une capacité de 23,6 mégawatts, il s'agit de son premier parc éolien en région Grand Est et de son troisième dans le quart Nord-Est de la France après ceux de Sarry et de Molinons.







