CAC40: en repli, l'inflation repart à la hausse en France information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 17:58

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 0,38%, à 7267 points, alors que Wall Street évolue sans direction claire, avec un S&P500 stable, -0,3% sur le Dow Jones et +0,2% pour le Nasdaq.



En Europe, le 'fait du jour', concerne les chiffres de l'inflation en France qui rebondissent plus que prévu (les prix à la consommation augmenteraient de 6,2% en février 2023, après +6% le mois précédent), ainsi qu'en Europe.



Toujours sur le front des statistiques, le ralentissement de la croissance dans l'Hexagone a été confirmé ce matin. Au quatrième trimestre 2022, la croissance du PIB de la France en volume a ralenti de nouveau (+0,1% en variation trimestrielle, après +0,2% au troisième trimestre), selon les données CVS-CJO détaillées de l'Insee, qui confirme ainsi sa première estimation.



Avec un fléchissement des importations (‑0,4%) et des exportations encore en progression (+0,5%), la contribution du commerce extérieur se montre positive (+0,3 point), de même que celle des variations de stocks (+0,2 point).



La hausse du taux d'inflation à 6,2% serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et des services.

Les prix des produits manufacturés augmenteraient sur un an à un rythme proche du mois précédent et ceux de l'énergie ralentiraient, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



Les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent nettement sur un mois, de 1,5% en volume après une chute de 1,6% en décembre 2022 (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Ce rebond s'explique principalement par la forte augmentation de la consommation d'énergie (+4%) par contrecoup du chèque énergie.



Enfin, en janvier 2023, les prix de production de l'industrie française accélèrent sur un mois (+1,6% après +1%), du fait de la forte accélération de ceux des produits destinés au marché français (+2,7%), tandis que ceux des produits destinés aux marchés extérieurs se replient (-1,7%).



Le contexte reste aussi marqué par les incertitudes liées à l'évolution des politiques monétaires des banques centrales: les objectifs de 'taux finaux' ont progressé de +50Pts par rapport à début janvier (5,60% pour la FED et 4% pour la BCE).



Sur l'obligataire, la dégradation se poursuit avec des taux longs qui flirtent avec leurs pires niveaux depuis fin décembre et même mi-octobre: nos OAT affichaient vers 15H45 jusqu'à +12Pts à 3,178% (pire niveau depuis 12 ans, le '2 ans' est à 3,25%), les Bunds +11Pts à 2,697%, les BTP italiens +13,5Pts à 4,558%, les 'Gilts' britanniques +11,5Pts à 3,9250%.



Ce sont les T-Bonds US qui s'en tirent le mieux avec +3Pts à 3,9530% mais le '6 mois' affiche 5,16% et le '1 an' 5,05%.



Dans l'actualité des sociétés, Casino affiche un chiffre d'affaires de 33,6 milliards d'euros sur l'année 2022, en croissance de 10% en données publiées et de 5,2% en comparable, 'tirée par l'Amérique latine et les formats porteurs en France, dans un environnement marqué par l'inflation'.



EDF a annoncé mardi la conversion de 40% de ses Océanes à échéance 2024, conformément à une demande faite par l'Etat français dans le cadre du processus de renationalisation de l'électricien.



AXA annonce le succès de la cession de 100 millions d'actions Banca Monte dei Paschi di Siena, représentant environ 7,94% du capital de la banque italienne, au prix de 2,33 euros par action, soit un montant total de 233 millions d'euros.



Enfin, Stellantis a annoncé mardi son intention d'investir 155 millions de dollars dans trois usines de l'Indiana en vue de soutenir ses projets en matière d'électrification en Amérique du Nord.