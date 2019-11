Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en repli, inquiétudes sur les accords commerciaux Cercle Finance • 21/11/2019 à 10:59









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en baisse jeudi matin, après avoir déjà aligné trois séances consécutives de repli, affectée par un retour des inquiétudes autour des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice CAC 40 est en repli de 0,4% à 5870 points. L'optimisme qui entourait la perspective d'un prochain accord commercial entre Washington et Pékin a laissé place, depuis quelques séances, à un regain d'aversion au risque dû à l'absence d'avancées concrètes dans le dossier. Un accord de 'phase 1' pourrait ne pas être conclu avant la fin de l'année, ce qui signifie que les surtaxes programmées sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois devraient entrer en vigueur le 15 décembre prochain. 'Le vice-Premier ministre chinois Liu He s'est toutefois déclaré dans la nuit 'prudemment optimiste' au sujet de la conclusion d'un accord', tente de rassurer ce matin Danske Bank. 'Il a aussi évoqué des projets de libéralisation des marchés financiers et de protection de la propriété intellectuelle, des sujets brûlants qui se trouvent au coeur des discussions actuelles', souligne la banque danoise. Dévoilées hier soir, les dernières 'minutes' de la Fed n'ont pas apporté d'éléments originaux : la banque centrale juge ses taux biens calibrés et qualifie l'économie américaine de 'résiliente'. L'agenda économique du jour s'annonce plus fourni qu'au cours des dernières séances. Les investisseurs prendront notamment connaissance, aux Etats-Unis, des inscriptions aux allocations chômage, de l'indice de la Fed de Philadelphie, des indicateur avancés du Conference Board, ainsi que des ventes de logements anciens. Le pétrole pourrait bien rester la véritable vedette du jour après son sursaut de plus de 3% hier suite à un rapport américain faisant état d'un gonflement moins important que prévu des stocks de brut. Du coté des valeurs, LVMH aurait relevé son offre sur Tiffany & Co selon Bloomberg à 130 $ par action. Le groupe de luxe français devrait pouvoir analyser les comptes du joaillier américain selon l'agence de presse. ' Désormais le leader du luxe offre presque 16 milliards de dollars mais LVMH pourrait devoir encore relever son offre afin de convaincre Tiffany & Co ' indique ce matin Aurel BGC. Eiffage a conclu un accord pour acquérir 4 % du capital de MAF2, actionnaire indirect d'APRR (50 % moins 1 action) et d'ADELAC (25,1 %). Plastic Omnium annonce avoir signé une commande significative pour le développement de réservoirs à hydrogène 350 bars auprès d'un constructeur allemand. Casino a finalisé hier son plan de refinancement annoncé le 22 octobre visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière. Ce plan porte sur la levée de financement pour 1,8MdE via un prêt à terme pour 1000 ME et une dette obligataire high yield sécurisée de 800ME, à échéance janvier 2024.

