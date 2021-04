Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en repli avant une déferlante de résultats Cercle Finance • 20/04/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est dans le rouge mardi matin, les investisseurs préférant rester sur la défensive avant une déferlante de résultats de sociétés. L'indice CAC 40 est en repli de 0,9% à 6242 points. L'intérêt des investisseurs se fixe cette semaine sur la saison des résultats d'entreprises, notamment à Wall Street, où une société sur six de l'indice S&P 500 doit publier ses comptes trimestriels. Aujourd'hui, ce sont les géants américains Johnson & Johnson, Procter & Gamble et Travelers qui dévoileront leurs performances autour de l'heure du déjeuner. Alors que les intervenants se préparent à la vague des résultats de sociétés cotées, le niveau élevé des valorisations semble limiter le potentiel de progression de la Bourse, en tout cas à New York. A près de 22 fois les bénéfices attendus, l'indice S&P 500, en hausse de 11% depuis le 1er janvier, affiche une valorisation très supérieure à sa moyenne historique de l'ordre de 15, selon les données FactSet. La saison des résultats du premier trimestre s'annonce donc cruciale sachant que les anticipations sont élevées, un effet de base favorable plaçant la barre particulièrement haut pour le premier trimestre. Hier, la Bourse de Paris (+0,15%) n'était pas parvenue à accrocher la barre des 6300 points en clôture, mais avait tout de même inscrit un nouveau record pluriannuel. Les observateurs font toutefois remarquer que les volumes continuent de se contracter et apparaissent d'une rare indigence avec 2,6 milliards d'euros négociés à la clôture. Certains stratèges mettent en lumière les craintes persistantes qui subsistent autour de l'évolution de la pandémie, avec des situations critiques dans certains pays et l'apparition de nouveaux variants. A Paris, Le chiffre d'affaires consolidé de Danone s'établit à 5,7 milliards d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de -3,3%, en données comparables, soit un recul de -3,7% en volume et une hausse de +0,3% en valeur. En données publiées, le chiffre d'affaires diminue de -9,4%, essentiellement en raison d'effets de change négatifs (-7,0%). Le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'établit à 2 157 millions d'euros au 1er trimestre de l'année 2021, en croissance de 4,8 % à changes constants. ' Il est tiré par l'activité de Plastic Omnium Modules, en hausse de 12,5 % à changes constants ' indique le groupe. Le chiffre d'affaires d'Atos a atteint 2 692 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de -1,9% à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2020 (-3,9% en organique). Le Groupe confirme ses objectifs: chiffre d'affaires à taux de change constants : +3,5% à 4,0%, taux de marge opérationnelle : amélioration de +40 à +80 points de base par rapport à 2020. Engie a signé un contrat pour la cession de sa participation de 60,5% dans le capital d'Engie EPS avec la société taïwanaise TCC. L'opération a été réalisée au prix de 17,10 euros par action, ce qui correspond à un prix total de 132 millions d'euros.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.25%