Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en repli avant un calendrier chargé information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 10:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en repli mardi matin, à la veille des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale et alors que les investisseurs s'apprêtent à digérer une nouvelle salve de résultats. L'indice CAC 40 recule de 0,5% à 6543 points. La Fed entame ce mardi sa réunion de deux jours de politique monétaire, à l'issue de laquelle un communiqué 'dovish' (accommodant) est largement attendu. Les investisseurs seront néanmoins attentifs à tout changement d'élément de langage dans le communiqué de la banque centrale, qui pourrait fournir de précieux indices quant au calendrier du resserrement monétaire à venir. Jerome Powell et ses collègues devraient s'efforcer de minimiser la menace de l'inflation et de justifier de prendre tout leur temps avant d'envisager une réduction des rachats d'actifs de l'institution ('tapering'). La légère dégradation des chiffres du chômage, pendant deux semaines consécutives, devrait étayer le discours prônant un plein soutien en vue d'un retour au plein emploi. La séance sera aussi marquée, sur le plan économique, par la publication des chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis et de la confiance des consommateurs du Conference Board. Ce calendrier chargé intervient au cours d'une semaine qui s'annonce déjà particulièrement riche en termes de publications d'entreprises. Après les comptes meilleurs que prévu de Tesla dévoilés hier soir, les investisseurs prendront connaissance, ce soir, des résultats d'Apple qui devraient faire apparaître des performances à nouveau très solides. UPS, 3M et GM présenteront, pour leur part, leurs compte trimestriels aujourd'hui avant l'ouverture de Wall Street. A New York, cette nouvelle semaine a débuté sur un nouveau carton plein de records et rien ne semble pouvoir enrayer aujourd'hui la mécanique haussière retrouvée des indices américains. Les nombreux rendez-vous micro et macroéconomiques prévus cette semaine devront toutefois apaiser les incertitudes grandissantes concernant la croissance, sur fond de progression rapide du variant Delta. A Paris, Dassault Systèmes annonce une révision à la hausse des objectifs 2021 non-IFRS, visant désormais une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% et 11%, contre 9 et 10% précédemment, et une croissance du BNPA de 23-25%, contre 17-18%. L'éditeur de progiciels affiche un BNPA non-IFRS à 0,22 euro au titre du deuxième trimestre 2021, en hausse de 45% (à taux de change constants). Sodexo fait part de son entrée en négociations exclusives avec le groupe Grandir en vue de combiner leurs activités globales de crèches, incluant Liveli en France, pour 'devenir un leader mondial des services à la petite enfance'. LVMH a annoncé hier soir des ventes de 28,7 milliards d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 56 % par rapport à la même période de 2020. La croissance organique des ventes ressort à 53 % par rapport à 2020 et à 11 % comparée à 2019. Le résultat net part du Groupe s'élève à 5 289 millions d'euros, en hausse de 62 % par rapport à 2019 et 10 fois supérieur à 2020.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.50%