CAC40 : en repli avant les annonces de la BCE

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche un recul de 0,4%, autour de 6640 points, alors que les investisseurs sont suspendus aux annonces de la banque centrale européenne (BCE) qui, en début d'après-midi, pourrait enclencher une première étape de son plan de resserrement monétaire. Les observateurs s'attendent à ce que l'institution revienne à un rythme de rachats PEPP de l'ordre de 60 milliards d'euros par mois (contre 80 milliards d'euros actuellement), en ligne avec le rythme d'achat du début de l'année, avant une poursuite graduelle de la réduction de ses rachats au fil du temps. En revanche, le programme régulier de rachats d'actifs (APP) de 20 milliards d'euros par mois pourrait être prolongé, estime-t-on chez Kiplink. Au regard des niveaux records d'inflation en zone euro, du taux de chômage qui retrouve des niveaux proche de l'avant Covid et du succès de la vaccination en Europe avec la réouverture des économies, les analystes de chez Oddo BHF souligne ' qu'il y a de quoi se montrer plus optimiste sur les perspectives qu'il y a trois mois'. A 14h30, la conférence de presse de Christine Lagarde sera donc extrêmement scrutée et permettra sûrement de lever le voile sur les nouvelles projections économiques de l'institution bancaire européenne. Toutefois, au vu des atermoiements des indices boursiers européens depuis quelques semaines, il est probable que les marchés aient déjà largement anticipé les annonces de la BCE. Par conséquent, sauf surprise, les décisions de la banque centrale de devraient pas générer beaucoup de remous sur les marchés. Dans l'actualité des valeurs tricolores, Iliad indique que Xavier Niel détient désormais 84,13% du capital. Sanofi annonce que l'essai PEGASUS de phase III évaluant le rilzabrutinib dans le traitement du pemphigus, une maladie de la peau auto-immune rare, n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, ni ses critères secondaires. Somfy publie un résultat net de l'ensemble consolidé record au titre du premier semestre 2021, en croissance de 126,7% à 183,4 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante en amélioration de 860 points de base à 26,6% du chiffre d'affaires. Colas a remporté deux contrats avec la RATP pour le projet de construction de l'extension du tramway T3 sur une longueur de 3,2 km entre le terminus actuel de la porte d'Asnières et la porte Dauphine.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.37%