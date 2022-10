CAC40: en repli avant de nombreux indicateurs économiques information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 10:56

(CercleFinance.com) - En recul de 1,3% vers 5685 points, le CAC40 débute le mois d'octobre du mauvais pied à la Bourse de Paris, dans l'attente des nombreux indicateurs économiques qui se succéderont au fil de la semaine qui commence.



Après les indices PMI du secteur manufacturier ce lundi, paraitront ces jours-ci ceux des services et de l'ensemble du secteur privé, ainsi d'autres données européennes telles que les prix à la production et les ventes de détail dans la zone euro.



L'indice PMI de S&P Global pour l'industrie manufacturière française a glissé sous la barre du 50 du sans changement en septembre, passant de 50,6 en août à 47,7, son plus faible niveau depuis mai 2020, et signalant ainsi une contraction du secteur.



Aux Etats-Unis, outre les indices PMI et ISM, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé, et surtout au rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, prévu vendredi prochain.



'Des données américaines nettement plus faibles semblent être les seules choses qui pourraient faire changer de position le FOMC', estimait Capital Economics vendredi dernier, ajoutant prévoir toutefois des données pour septembre 'relativement solides'.



Dans l'actualité des valeurs, Kering Eyewear annonce ce jour détenir plus de 90% du capital du lunetier américain iconique Maui Jim, selon les termes annoncés le 14 mars dernier et après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence.



Société Générale a annoncé que son conseil d'administration a décidé de proposer Slawomir Krupa comme administrateur en remplacement de Frédéric Oudéa lors de l'AG de mai 2023, puis sa nomination comme directeur général.



Worldline fait part de la finalisation de la cession de sa ligne d'activité Terminaux, Solutions & Services (TSS) aux fonds Apollo, telle qu'annoncée le 21 février dernier. Dorénavant, l'entreprise autonome opèrera exclusivement sous le nom Ingenico.



Technip Energies indique avoir remporté un 'grand contrat' (entre 250 et 500 millions d'euros) pour la fourniture d'équipements propriétaires pour le craqueur d'éthane de 1450 kilotonnes par an d'INEOS Olefins Belgium à Anvers, en Belgique.



Vinci annonce avoir signé deux importants contrats pour des lignes à haute tension au Brésil, à savoir un contrat de PPP (partenariat public-privé) et un contrat de conception-construction, projets qui contribuent à développer l'activité locale de sa filiale Cobra IS.