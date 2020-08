Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en repli après une nouvelle avalanche de résultats Cercle Finance • 06/08/2020 à 10:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en baisse jeudi matin à l'orée d'une séance marquée par une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises en Europe. L'indice CAC40 rétrocède 0,7% à 4897 points. Le début de journée a été animé par de nombreuses publications de résultats. Parmi les groupes ayant publié leurs comptes ce matin figurent AXA, adidas, Crédit Agricole, ING, Merck, Siemens et UniCredit. Une certaine prudence semble également se faire sentir à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Les marchés n'anticipent aucune modification de taux ou de rachats d'actifs, mais surveilleront le discours de la banque centrale, avec l'espoir qu'elle continue à faire preuve d'un ton accommodant. Les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne. Après une augmentation de 10,4% en mai par rapport au mois précédent, elles se sont encore accrues de 27,9% en juin 2020, d'après les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis. En début d'après-midi, on attend les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis. Le marché parisien avait peu varié hier, oscillant entre 4915 et 4935 points avant d'en terminer à 4933 points (+0,9%), la tendance positive s'étant trouvée renforcée par l'accélération du rythme de la croissance dans le secteur tertiaire aux Etats-Unis (ISM des services). Wall Street a de son côté manifesté sa confiance dans l'adoption imminente d'un plan de relance de 1.000 milliards par le Congrès et dans la vigueur de l'économie américaine après la publication de solides statistiques. Au coup de cloche final, le Dow Jones alignait une quatrième hausse d'affilée et s'adjugeait 1,4%, tandis que le Nasdaq signait un nouveau florilège de records absolus. La séance a également été marquée par de nouveaux plus hauts historiques pour l'or, alors que le dollar rechutait en direction du seuil de 1,19 face à l'euro. Du coté des valeurs, Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe sous-jacent en baisse de 10,9% à 1.107 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, et un résultat brut d'exploitation (RBE) sous-jacent en retrait limité de 0,5% à 2.130 millions. AXA publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net en baisse de 39% à 1,4 milliard d'euros et un résultat opérationnel en recul de 48% à 1,9 milliard, pour un chiffre d'affaires en diminution de 2% à change constant, à 52,4 milliards. Suite à l'obtention des autorisations réglementaires et de l'accord des partenaires, Total annonce avoir finalisé la vente à NEO Energy d'actifs non-stratégiques situés en mer du Nord britannique, transaction que le groupe énergétique avait confirmée le 20 mai dernier.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.69%