CAC40 : en repli après une avalanche de résultats

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en baisse jeudi matin, poursuivant son repli des deux derniers jours, les investisseurs restant prudents avant la publication de plusieurs indicateurs sur l'économie américaine. L'indice CAC 40 recule de 0,5% à 4830 points. Hier, le marché parisien avait doublé ses pertes au cours de la dernière heure de cotations, passant de -0,8% à -1,5% vers 485O points dans un volume toujours aussi modeste de 2,8 milliards d'euros. L'Euro STOXX 50 lâchait de son côté 1,5%, alors que le recul du dollar face à l'euro commence à hypothéquer le scénario d'une reprise sur le Vieux continent. A Wall Street, les indices ont basculé les uns après les autres dans le rouge hier. Au coup de cloche final, le Dow Jones s'effritait de plus de 0,3% tandis que le Nasdaq lâchait lui aussi 0,3%. Les opérateurs se désespèrent de l'absence d'évolution dans les négociations sur la mise en place d'un nouveau plan de relance à Washington. Il semblerait que les discussions soient appelées à se poursuivre jusqu'à samedi. Les intervenants de marché prendront connaissance aujourd'hui aux Etats-Unis des indicateurs avancés du Conference Board, des inscriptions aux allocations chômage puis des ventes de logements anciens. Hier, le point d'orgue de la journée avait été la publication, après la clôture des marchés américains, des résultats trimestriels de Tesla. Le constructeur de véhicules électriques californien n'a pas déçu en dévoilant un bénéfice par titre de 0,76 dollar contre 0,57 dollar attendu pour un chiffre d'affaire de 8,8 milliards de dollars, contre 8,4 attendus. Le groupe a maintenu sa prévision de ventes à 500.000 véhicules pour l'ensemble de l'exercice 2020, ce qui lui valait une progression de plus de 3% dans les échanges d'après-Bourse. Du coté des valeurs à Paris, Schneider a annoncé un chiffre d'affaires de 6 458 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en hausse organique de +1,3 % et une baisse de -2,8 % en croissance publiée. Thales a publié ce matin son CA au 30 septembre 2020. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe enregistre un CA de 11,7 milliards d'euros, en recul de 5,6% (-10,5% à périmètre et taux de change constants). Dassault Systèmes publie au titre du troisième trimestre 2020 un BNPA non-IFRS de 0,80 euro, en croissance de 8% à taux de changes constants, ainsi qu'une marge opérationnelle non-IFRS de 28,2%, en retrait de 2,1 points en comparaison annuelle. Hermès International affiche un chiffre d'affaires de 4.288 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, en baisse de 14% à taux de change courants et à taux de change constants, avec toutefois un retour à la croissance au troisième trimestre. Pernod Ricard dévoile un chiffre d'affaires de 2.236 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2020-21, en décroissance faciale de 10% en raison d'un effet de change négatif sur la période, et en décroissance interne de 6%.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.74%