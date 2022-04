CAC40: en repli après les minutes de la BCE information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 17:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris après avoir passée une grande partie de la séance dans le vert, le CAC40 étant porté par la détente sur les taux et l'emploi américain s'est retournée après les minutes de la BCE et la tendance sur les taux qui s'est inversée, les taux repartant à la hausse. L'ouverture de Wall Street en baisse vient mettre fin à la tentative de rebond du CAC 40 qui est en baisse de de 0.4% vers 6470 points.



Si du côté macro-économique l'actualité reste dominée par les banques centrales. Du côté de la FED américaine, 'le communiqué a révélé que les responsables 'ont généralement convenu' de réduire la taille de son bilan se montant à près de 9.000 milliards de dollars, à un rythme de 95 milliards par mois, à compter de leur réunion du 4 mai', souligne Wells Fargo.



'Le procès-verbal a également établi l'espoir que certaines des hausses de taux d'intérêt à venir pourraient intervenir à des intervalles plus importants de 0,50%, les décideurs politiques restant déterminés à réprimer l'inflation persistante', poursuit-il.



En début d'après-midi c'est le compte-rendu des Minutes de la BCE qui a été publié, faisant apparaître un fort consensus des membres du conseil pour une normalisation de la politique monétaire. 'Un grand nombre des membres (du Conseil) étaient d'avis que le niveau actuel élevé de l'inflation et sa persistance plaidaient en faveur de nouvelles mesures immédiates vers la normalisation de la politique monétaire'.



'Il a été avancé que (...) les trois conditions posées par les indications sur l'évolution future de la politique monétaire avant un ajustement à la hausse des principaux taux d'intérêt de la BCE étaient déjà réunies ou étaient très proches d'être réunies'.



Les marchés continuent à anticiper une hausse de taux à partir du 3ème Trimestre 2022 tandis que certains des membres ' faucons ' de la BCE voudraient faire fixer une date pour les rachats d'actifs.



Immédiatement après la diffusion de ces Minutes de la BCE les marchés de taux orientés à la baisse depuis le début de la matinée se sont retournés à la hausse, allant tester leurs plus hauts de la veille aussi bien sur les taux à 10 ans français, allemands ou encore italiens. Cette hausse des taux a pesé considérablement sur le reste de la séance boursière le CAC retournant en terrain négatif aidé par l'ouverture en baisse de Wall-Street ou les craintes dominent.



Malgré des inscriptions au chômage en baisse aux Etats-Unis, les marchés restent prudents car si la situation de l'emploi semble toujours solide, la hausse des taux provoque une augmentation significative des coûts d'emprunt pour les entreprises qui vont voir leur solvabilité se dégrader dans les prochains mois. Il y a aussi les incertitudes autour de la guerre en Ukraine où les négociations semblent à l'arrêt entre les belligérants, sans oublier la hausse des prix de l'énergie qui met le pouvoir d'achat des ménages sous pression et menace la consommation. Enfin il ne faut pas oublier la Chine et les confinements importants qui ne manqueront pas de pénaliser l'activité.



Côté indicateurs macro-économiques, en février 2022 par rapport à janvier, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'ensemble de l'UE, selon les estimations d'Eurostat.

En janvier, le volume du commerce de détail avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en rythme séquentiel. En février, par rapport au même mois en 2021, elles se sont accrues de 5,0% dans la zone euro et de 5,4% dans l'UE.



En Allemagne alors que le marché s'attendait à une stabilité, la production industrielle allemande augmente légèrement en progressant de 0.2% sur le mois en dépit de la guerre en Ukraine et d'un contexte de pénuries qui pénalise durement l'industrie germanique.



Sur le front des valeurs, Vinci Highways, la division de concessions autoroutières de Vinci, a acquis les 70% qu'elle ne détenait pas dans TollPlus, société spécialisée dans les systèmes de gestion des péages autoroutiers et des solutions de mobilité.



Sanofi a reçu de la Commission européenne l'approbation de son Dupixent pour le traitement des enfants âgés de six à 11 ans présentant un asthme sévère avec signature inflammatoire de type 2, sur la base de données de phase III.



Le groupe agroalimentaire Fleury Michon a dévoilé mercredi soir un résultat net annuel de quatre millions d'euros et une marge opérationnelle courante en retrait de 0,6 point à 2%, pour un chiffre d'affaires de 2021 en baisse de 4,1% à 705,6 millions.