CAC40: en recul modéré sous une pluie d'indicateurs

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 0,38%, à 6888 points, notamment pénalisée par les replis de Teleperformance (-8,8%), BNP Paribas (-2,6%) ou encore Kering (-2,2%).



L'indice parisien a cédé jusqu'à 1,2% peu de temps après l'ouverture avant de remonter à son point d'équilibre sur les coups de 15h puis de céder à nouveau du terrain.



Après son recul spectaculaire de la veille (près de 60% lâchés en intraday), Worldline retrouve quelques couleurs s'arrogeant même la meilleure performance du jour sur le CAC40 avec +13,1% devant STMicro (+4,9%) et Carrefour (+4,7%).



La journée a été marquée par le communiqué de politique monétaire de la BCE, lequel valide sans surprise le scénario du maintien des taux.



Les marchés n'attendaient pas surprise mais espéraient surtout que la banque centrale parviendrait à calmer la nervosité ambiante déclenchée par les récentes turbulences sur le compartiment obligataire.



Autre temps fort de la séance, la publication, à 14h30, de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) pour les Etats-Unis au troisième trimestre.



La croissance du PIB des Etats-Unis 'affole les compteurs' pour le troisième trimestre 2023 avec une progression qui ressort à 4,9% en rythme annualisé (contre 3,8 à 4% anticipé par la communauté financière après +2,1% en définitif au 2éme trimestre).



Le Département du Commerce qui publie le PIB l'investissement précise que le 'boom' apparent témoigne du gonflement des stocks, alors que les importations, qui sont une soustraction dans le calcul du PIB, ont augmenté.



Autre variable très surveillée, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 2,9%, après 2,5% au deuxième trimestre. Si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, il s'est accru de 2,4%, contre une hausse de 3,7% précédemment.



Autre 'bonne surprise', les commandes de biens durables ont augmenté plus que prévu en septembre selon le Département du Commerce aux Etats-Unis, après 2 mois de repli consécutif, témoignant du dynamisme des dépenses des entreprises.



Ces commandes ont rebondi de 4,7% le mois dernier (contre +1,5% attendu), après un repli de 0,1% en août et une chute de 5,6% en juillet, a annoncé jeudi le Département du Commerce.



Les commandes de biens durables hors aéronautique, considérées comme un bon indicateur des projets d'investissements des entreprises, ont augmenté de 0,5%, contre un consensus de 0,3%.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a augmenté de 10.000 la semaine du 16 octobre, ressortant ainsi à 210 000 contre 200 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 198 000 initialement annoncés), selon le Département du Travail.



Les T-Bonds US ne réagissent pas de façon tranchée, et c'est même la détente qui l'emporte (-4Pts de base à 4,90%) car la hausse du PIB est à relativiser du fait de 'biais techniques' qui gonflent le score global. En Europe, le bund allemand à 10 ans recule vers 2,84% et les OAT françaises campent autour de 3,48%.



Notons que l'euro concède 0,3% face au billet vert, à 1,0535$/euro.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Danone indique attendre désormais pour l'année en cours une croissance du chiffre d'affaires entre +6% et +7% en données comparables, contre +4% et +6% précédemment, avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée.



Atos (+10%) annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 de 2,59 milliards d'euros, en baisse de 8,1% en données publiées par rapport à la même période en 2022, dont une diminution en organique de 3%.



L'opérateur de satellites Eutelsat annonce un chiffre d'affaires au titre de son premier trimestre 2023-24 (clos fin septembre) de 274 millions d'euros, en baisse de 4,7% sur une base publiée et de 0,8% sur une base comparable.



TotalEnergies a vu son résultat net ajusté diminuer de 35% à 6,5 milliards de dollars sur le troisième trimestre, là où le consensus visait 6,2 milliards, pour un Ebitda ajusté de 13,1 milliards de dollars, en recul de 33%.



TotalEnergies ajoute avoir signé des accords avec la Fondation Aloys Wobben (AWS) pour l'acquisition de la totalité du capital de la société allemande Quadra Energy, disposant d'une 'centrale électrique virtuelle' de 9 GW.

Air France-KLM annonce la signature d'un accord avec GOL Linhas Aéreas Inteligentes visant à prolonger et renforcer le partenariat commercial qui unit les deux partenaires depuis 2014 pour une durée de 10 ans.



Enfin, Schneider Electric publie un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 de 8 789 millions d'euros, en croissance organique de +11,5 % et en croissance publiée de +0,1 %. Le Groupe réaffirme son objectif financier 2023 : il vise une croissance organique de l'EBITA ajusté 2023 comprise entre +18 % et +23 %.





