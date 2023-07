CAC40: en recul anecdotique pour le début de la semaine information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris entame la semaine sur un recul modeste de 0,18%, à 7386 points, malgré les hausses de Worldline (+3,5%) et TotalEnergies (+1,8%).



La séance a été ponctuée par la publication de plusieurs statistiques.



En Europe, les PMI définitifs du secteur manufacturier ont animé le début de séance aujourd'hui, sachant que leurs estimations préliminaires avaient déçu, faisant ressortir des chiffres au bas depuis le début de la pandémie.



L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est très légèrement redressé par rapport au 45,7 de mai pour s'établir à 46,0 en juin.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 44,8 en mai à 43,4 en juin.



Outre-Atlantique, on note un net recul du secteur manufacturier américain à 46 contre 46,9, pour le huitième mois consécutif en juin, selon les résultats d'une enquête mensuelle publiée ce lundi par l'Institute for Supply Management (ISM).



Un autre indice PMI manufacturier publié dans la matinée, celui de S&P Global, est ressorti en net repli, confirmant ainsi la perspective d'une possible entrée en récession de l'économie américaine dans le seconde partie de l'année.



Les volumes s'avèrent réduits et les échanges très calmes à New York en cette veille de célébration du 4 juillet (férie), qui verra les échanges clôturer à 13h00 (19H heure de Paris).



Sur le marché obligataire, la vapeur s'inverse puisque la détente a prévalu jusque vers 16H mais les taux se dégradent désormais sur les emprunts d'Etat américains à 10 ans (de 3,82pts vers 3,835%), le Bund allemand et l'OAT de même échéance, véritable taux de référence dans la zone euro, repasse de -2 à +3Pts de base à 2,425% et 2,965% respectivement.



La situation continue de se dégrader pour les 'Gilts' britanniques avec +8,5Pts à 4,472%, l'inflation réelle au Royaume Uni étant voisine de 11%.



Du côté des devises, le dollar poursuit son redressement face à toutes les autres grandes devises et l'euro cède quelques fractions, -0,1% autour de 1,0912 dollar.



Le prix du baril de Brent augmente de près de 1,2% pour se traiter à 75,8 dollars.



Dans l'actualité des sociétés, Airbus fait savoir ce soir que l'Office fédéral de l'équipement, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw) à Coblence (Allemagne) a renouvelé son contrat pour le soutien en service de l'A400M de la Luftwaffe (soit l'armée de l'air allemande).



Orange, Alcatel Submarine Networks (ASN), Elettra Tlc et Medusa annoncent l'entrée en vigueur du contrat de construction du système de câbles sous-marin Medusa.



L'action SES-imagotag (-2%) ne profite pas ce lundi de l'annonce de la réception de trois nouveaux contrats aux Etats-Unis, où le groupe explique être en train d'accélérer sa croissance. Dans un communiqué publié ca matin, la société indiquait avoir signé un accord avec 'l'une des plus grandes chaînes américaines de magasins de proximité'.