CAC40: en nette hausse, Wall Street aussi en vert

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur une hausse de 0,99%, à 7425 points, bien aidée par Air Liquide et Saint-Gobain (+2,4%) ou encore Schneider Electric (+2%).



Outre-Atlantique, les trois indices sont aussi en verts avec +0,6% pour le Nasdaq, +0,7% pour le S&P500 et +0,9% pour le Dow Jones.



Notons que les chiffres de l'inflation venus de Chine ont rassuré les marchés avec le CPI le plus faible depuis 4 ans (+0,6% sur 12 mois) et un indice 'core' négatif en séquentiel.



Les investisseurs attendent maintenant les dernières données sur l'inflation américaine, qui devraient être rassurantes (les prix de l'énergie ont continué de baisser en août avec le ralentissement des achats chinois), puis la décision de la BCE, qui devrait réduire son taux directeur de -25Pts jeudi.



Christine Lagarde, devrait souligner lors de sa conférence de presse que l'institution reste 'dépendante des données', c'est-à-dire qu'elle continuera de privilégier une approche au fur et à mesure de ses réunions.



La question que vont désormais se poser les investisseurs est de savoir si la BCE réduira ses taux par deux ou trois fois cette année.



Côté chiffres, les stocks des entreprises américaines ont légèrement rebondi en juillet (+0,2%) après être restées stables au mois de juin, montrent des données publiées lundi par le Département du Commerce: le consensus des économistes visait 0,3%, après une parfaite stabilité le mois précédent.



La statistique a été principalement portée par la hausse de 1% des stocks d'automobiles tandis que les stocks d'équipements informatiques ont augmenté de 1,4%.



Les ventes des entreprises ont quant à elles progressé de 1,1% en juillet, ce qui signifie qu'au rythme actuel il leur faut 1,35 mois pour écouler leurs stocks contre 1,38 mois en juillet 2023.



Sur le compartiment obligataire, les taux US qui s'étaient fortement détendus la semaine dernière se retendent un peu ce lundi avec +1Pt sur le T-Bond 2034 à 3,712%.

Séance de consolidation en Europe avec un Bund inchangé à 2,17%, idem sur nos OAT à 2,88%.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, le premier débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre aux Etats-Unis se tiendra demain soir.



Si l'écart dans les intentions de vote s'est récemment accentuée en faveur de la candidate démocrate (selon les médias démocrates, très majoritaires aux Etats Unis, les quelques médias 'conservateurs' produisent des chiffres inverses), il est probable que beaucoup d'électeurs s'appuieront ce débat pour effectuer leur choix.



'Prudence, le scénario de 2016 avec la campagne confiante de Clinton pourrait se reproduire', mettent en garde les analystes de DeftHedge, un spécialiste de l'aide à la décision face au risque lié aux changes et aux matières premières.



Dans l'actualité des sociétés tricolore, Kering (-2,4%) fait figure de grand perdant du CAC 40 lundi matin suite à deux dégradations de recommandations d'analystes qui s'accompagnent d'abaissements des objectifs de prix sur le titre.



BNP Paribas a confirmé lundi à l'occasion d'une présentation stratégique sa trajectoire d'une croissance des revenus de plus de 2% cette année par rapport à 2023.



Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, a signé un accord pour l'acquisition de la société ' HKR Roadways' en Inde. Cette société est titulaire d'un contrat prenant fin en 2041 avec le gouvernement de l'État du Telangana pour la concession de l'autoroute SH1.



Carrefour annonce son implantation en Inde grâce à un partenariat stratégique de franchise avec Apparel Group.





