CAC40: en nette hausse, profite de l'accalmie sur les taux information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 17:56

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur une hausse de 1,59%, à 6131 points, notamment tirée par Michelin (+5,4%), EssilorLuxottica (+4,3%) ou encore Engie (+3,8%).



La même dynamique haussière est à l'oeuvre sur les places européennes, ou Francfort s'arroge 1,6% devant Londres (+0,6%).



Les marchés laissent de côté les piètres PMI européens publiés par S&P-Global (voir plus bas) pour se focaliser sur la nomination de Rishi Sunak à la succession de Liz Truss comme nouveau 1er ministre.



En ce début de saison des résultats outre-Atlantique, le Dow Jones gagne près de 1% devant le S&P500 (+0,6%) tandis que le Nasdaq est revenu à l'équilibre, après avoir entamé la séance en rouge.



Pas moins de 165 sociétés du S&P500 doivent divulguer leurs résultats trimestriels et l'apothéose surviendra mercredi et jeudi avec Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta ou encore Microsoft.



Au-delà des publications de résultats, le temps fort de la semaine sera la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), attendue jeudi.



Après avoir relevé ses taux directeurs de 125 points de base depuis le mois de juillet, l'institut basé à Francfort s'apprête à poursuivre son cycle de resserrement via une autre hausse de 75 points de base... mais certains experts s'attendent à un tour de vis de +100Pts.



'La BCE est monomaniaque et son discours est sans nuance: par crainte de voir déraper les anticipations d'inflation, il faut monter les taux directeurs à un rythme soutenu', rappellent les économistes d'Oddo BHF.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice PMI composite 'anticipé' de l'activité globale dans l'Eurozone (compilé par S&P-Global): il ressort en net recul à 47,1 contre 48,1, dans le sillage du PMI allemand qui chute vers 44,1, de plus en plus loin du seuil des 50.



Ce seuil technique est préservé in-extremis dans l'Hexagone avec un recul de 51,2 en septembre vers 50,0 en estimation flash pour octobre, signalant ainsi une stagnation de l'activité du secteur privé français en début de quatrième trimestre et affiche son plus faible niveau depuis mars 2021.



C'est de nouveau le secteur manufacturier qui a enregistré les plus faibles performances, sa production ayant diminué pour un cinquième mois consécutif, alors que la hausse de l'activité s'est poursuivie dans le secteur des services, bien qu'à un moindre rythme.



'Tandis que la très forte inflation érode le pouvoir d'achat des clients, que les coûts d'emprunt augmentent et que l'incertitude s'accroît, les perspectives s'assombrissent dans la deuxième plus grande économie de la zone euro', commente-t-on chez S&P Global.



Le bon côté des choses, c'est que cela occasionne une nette embellie en Europe avec des OAT refluant de 2,993% vers 2,87%, les Bunds se détendent de -10Pts de 2,44% vers 2,340%, les BTP italiens de -20Pts vers 4,604%.



Les marchés obligataires US se dégradent avec des T-Bonds US se tendant de 4,22% vers 4,27%.



Dans l'actualité des valeurs, réagissant à des rumeurs, Atos reconnait avoir été approché par plusieurs acteurs intéressés par une possible acquisition de son activité tech foundations, mais précise que 'l'hypothèse dans laquelle une telle marque d'intérêt aboutirait à une transaction est très incertaine'.



Sopra Steria annonce qu'Axway, dont il détient 32% du capital, a fait part de la signature d'un accord concernant la cession d'un produit ne faisant plus partie de sa stratégie poursuivie en vue de l'amélioration de sa performance opérationnelle.



Imerys annonce le lancement du projet Emili (Exploitation de MIca Lithinifère par Imerys), projet majeur d'exploitation de lithium sur son site de Beauvoir, dans le département de l'Allier, qui produit du kaolin pour la céramique depuis la fin du XIXe siècle.

Orpea a été suspendu de cotation à la demande de l'AMF, dans l'attente d'un communiqué du gérant d'EHPAD.



Airbus annonce que son activité de connectivité HAPS (pour High Altitude Platform Station) a signé un partenariat stratégique avec Salam, une société saoudienne de télécommunications de premier plan, pour faire progresser le développement de réseaux privés et les services d'observation de la Terre à haute altitude depuis la stratosphère afin de desservir le Royaume d'Arabie saoudite.



Enfin, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a demandé, ce matin avant l'ouverture du marché, la suspension des instruments financiers (actions, titres de créance et instruments liés) de la société Orpea, en vue d'assurer une bonne information du marché et dans l'attente de la publication d'un communiqué de l'émetteur en application du règlement européen sur les abus de marché.