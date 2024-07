Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en nette hausse malgré l'érosion de ses gains information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 17:47









(CercleFinance.com) - Après avoir gagné jusqu'à 2,8%, peu après l'ouverture, le CAC40 a vu ses gains lentement s'éroder au cours de la séance. Il conclut finalement la journée sur un gain de 1,09 %, à 7561 points, notamment tiré par Teleperformance (+4,5%) ainsi que les bancaires avec notamment +3,6% pour BNP Paribas et +3,1% pour Société Générale.



Outre-Atlantique, la tendance reste indécise avec un S&P et un Dow Jones à l'équilibre tandis que le Nasdaq grappille 0,3%.



Dans l'Hexagone, les résultats définitifs des élections législatives témoignent d'un RN à 33% des voix, devant le Nouveau Front populaire (28%) et Ensemble, la coalition présidentielle (20%).



'Même si la probabilité d'une majorité absolue du Rassemblement National n'est pas complètement nulle à ce stade, les premières déclarations des différentes formations politique sur les possibles désistements et donc l'ouverture des tractations en vue du second tour vont rendre le scénario de la majorité absolue difficile', analyse Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France



Cette situation de blocage va néanmoins obliger Emmanuel Macron à cohabiter avec une Assemblée a priori hostile pendant les trois dernières années de son second mandat.



'Le prochain gouvernement sera moins désireux et moins capable de réduire le déficit budgétaire de la France que le gouvernement sortant', s'inquiète ainsi Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics.



Sur le front obligataire, le second semestre démarre plutôt mal avec le Bund allemand à 10 ans qui atteint 2,60% (+11pts), tandis que l'OAT française est stabilisée autour de 3,34% soit un 'spread' de 74 pts, nettement réduit par rapport aux 83 pts de base de vendredi.



La chute des Bunds apparaît un peu paradoxale partant du constat que le taux d'inflation en Allemagne devrait s'établir à +2,2% en juin, selon l'estimation préliminaire de Destatis, après +2,4% le mois précédent.



En France, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 46,4 en mai à 45,4 en juin, mettant en évidence une accélération de la contraction du secteur par rapport au mois précédent.



Par ailleurs, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, a reculé de 47,3 en mai à 45,8 en juin, mettant en évidence une forte détérioration de la conjoncture du secteur, ainsi qu'une accélération de sa contraction (sous le seuil technique des 50).



Publié ce matin, l'indice PMI des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Chine en juin s'est établi à 49,5, inchangé par rapport à mai, selon les données du Bureau d'Etat des statistiques (BES).



Toujours au-dessous du seuil des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité, cet indicateur 'met en évidence la faiblesse persistante de l'économie' du points de vue des analystes de Commerzbank.



Les opérateurs prendront connaissance demain des derniers chiffres de l'inflation en zone euro, puis de l'indice ISM des services aux Etats-Unis mercredi et du rapport mensuel américain sur l'emploi, programmé vendredi.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus (+2,6%) annonce avoir conclu un accord contraignant avec Spirit AeroSystems en vue d'une acquisition potentielle d'activités majeures liées à ses propres programmes d'avions commerciaux, de façon à assurer la stabilité de leur approvisionnement.



Vivendi annonce la conclusion d'un accord transactionnel avec l'ensemble des investisseurs institutionnels qui réclamaient une réparation financière au titre de la communication financière prétendument inexacte de son ancienne direction entre 2000 et 2002.



Atos a annoncé dimanche être parvenu à un accord concernant les principaux termes d'un plan de restructuration financière avec un groupe de banques et de porteurs d'obligations.



TotalEnergies annonce l'acquisition de Tecoil, société finlandaise spécialisée dans la fabrication d'Huiles de Base Reraffinées (RRBO) et 'disposant actuellement du processus de retraitement d'huiles usagées le plus performant sur le marché'.





