CAC40: en nette hausse malgré des PMI maussades

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne 0,9% ce matin, à 7605 pts, aidée par les +2,9% d'Eurofins Scientific et les +2,3% de Teleperformance et STMicro.



Le choc des élections semblant maintenant passé, les investisseurs comptent sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour renouer avec la dynamique haussière qui a caractérisé le début d'année.



En France, à 48,8 en juin, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale ne s'est que marginalement replié par rapport au mois de mai (48,9), continuant ainsi de signaler une légère contraction de l'activité dans le secteur privé



Par ailleurs, la récente phase de redressement de l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro a pris fin en juin, l'indice s'étant en effet replié pour la première fois depuis octobre 2023, à 50,9 contre 52,2 en mai.



Les chiffres des prix à la production en zone euro, prévus à 11h00, seront également surveillés de près au vu de l'évolution plutôt rassurante de l'inflation constatée dans les statistiques publiées ces derniers jours.



Wall Street étudiera elle aussi soigneusement la rafale d'indicateurs qui tombera aujourd'hui, à la veille de la journée fériée d'Independence Day, la fête nationale américaine.



Parmi les nombreuses statistiques d'une journée riche en chiffres, les investisseurs guetteront aujourd'hui l'enquête ADP sur l'emploi privé, les inscriptions aux allocations chômage, les commandes à l'industrie, ainsi que l'ISM des services.



Les chiffres mensuels de l'emploi sont, eux, attendus en fin de semaine, au lendemain d'Independence Day, et les économistes tablent en moyenne sur 200.000 postes créés en juin ainsi que sur un taux de chômage stable à 4%.



D'un autre côté, des indicateurs reflétant une activité vigoureuse de l'économie américaine pourraient refroidir l'enthousiasme pour les actions, de crainte que cela n'incite la Réserve fédérale renoncer à une baisse de taux au mois de septembre.



Sur le marché obligataire, le rendement du Bund à 10 ans continue de se traiter vers 2,60% tandis que l'OAT française est mieux orientée à 3,30%, donnant un 'spread' en amélioration à 70 points de base.



Leur équivalent américain se détend pour repasser sous le seuil des 4,44% en attendant les nombreuses statistiques prévues aujourd'hui.



Du côté de l'énergie, le baril de Brent de Mer du Nord cède 0,2%, à 86,4 dollars.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eurofins annonce la publication d'un second démenti, après celui du 25 juin dernier, aux allégations du fonds activiste Muddy Waters, qui dénonçait le 24 juin une confusion et des contradictions dans les états financiers du géant de la bioanalyse.



Clariane annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'environ 237 millions d'euros, dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du groupe d'EHPAD.



Enfin, Sanofi annonce l'approbation de son Dupixent dans l'Union européenne, pour le traitement d'entretien complémentaire de l'adulte atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée, caractérisée par une éosinophilie sanguine élevée.





