CAC40: en nette hausse dans des volumes réduits information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 17:50

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur une hausse de 1,07%, à 7220 points, dans des volumes réduits caractéristiques de la période estivale (2,2 MdsE échangés au cours de la séance).



L'indice parisien a notamment profité des bonnes performances d'URW (+4,2%), Saint-Gobain (+4%) ou encore Teleperformance (+3,4%).



Le moral des investisseurs semble au beau fixe sur les places mondiales, notamment en Asie où ils saluent la volonté affichée par les autorités chinoises de soutenir le secteur immobilier, talon d'Achille de la deuxième économie mondiale.



'Hier, la Banque populaire de Chine et l'Administration nationale de réglementation financière ont publié une déclaration conjointe, et certains prêts devraient bénéficier d'une prolongation de remboursement d'un an', rappelle Deutsche Bank.



Ce matin, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne évaluant les perspectives économiques du pays. Celui-ci a enregistré une baisse dans l'enquête actuelle de juillet 2023 : à -14,7, il se montre inférieur de 6,2 points à sa valeur du mois précédent.



Sur le front obligataire, les Bunds se dégradent même de +1,5Pt vers 2,6570%, retrouvant les mauvais niveaux de la veille, idem pour nos OAT (+1,5Pt à 3,2030%)... les T-Bonds US s'améliorent avec -1,5Pt à 3,988%.

L'un des 'faits du jour', c'est la remontée du pétrole avec un 'Brent' qui se hisse au-dessus des 79$ (+1,8%) et va tenter de soulever la grosse résistance des 80$.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Renault Group affiche, pour sa marque éponyme, des ventes mondiales en hausse de 11% au premier semestre 2023, et a signé avec Geely un accord pour créer une coentreprise de groupes motopropulseurs.



Le ministère indien de la Défense aurait donné hier son accord initial à l'achat de 26 avions Rafale et 3 sous-marins Scorpène à la France selon l'agence de presse indienne ANI.



Ces contrats devraient être annoncés à l'occasion de la visite du Premier Ministre indien Narendra Modi en France cette semaine, rapporte Invest Securities.



La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition de six filiales d'ALD et LeasePlan par CACF (qui fait partie du groupe français Crédit Agricole) et Stellantis.



Enfin, VINCI Construction aremportéle second lot du contournement nord de la villedePrešov,troisièmeville de Slovaquie,en groupementavec Váhostav-SKetTuCon. Le montant global des travaux dépasse 330 ME dont 34% pour Vinci.