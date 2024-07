Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en net repli, sous une pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 1,5% ce matin, autour des 7395 points, la tendance étant marquée par les lourds replis de STMicro (-11,6%), Renault (-8,3%), Vivendi (-8,3%) ou encore Stellantis qui lâche 6,7%, reconnaissant que ses résultats ne son 'pas à la hauteur de (ses) attentes'.



La matinée est en effet ponctuée de très nombreuses publications de résultats trimestriels.



Si Sanofi a relevé ce matin ses perspectives pour 2024, STMicroelectronics a revu les siennes à la baisse, invoquant la frilosité de ses clients du secteur automobile.



En Europe, plusieurs ténors de la cote comme Nestlé ou Roche ont également présenté leurs comptes ce matin.



Plombée par les performances décevantes d'Alphabet et Tesla, Wall Street avait signé mercredi sa pire séance de l'année, avec des dégagements qui se sont opérés sur un large front.



Le Nasdaq a décroché de plus de 3,6% sous l'effet d'un puissant mouvement vendeur qui a affecté lourdement les 'Sept Magnifiques' et les valeurs des semi-conducteurs, qui servaient de locomotives depuis fin octobre 2023.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs vont devoir examiner plusieurs indicateurs, à commencer par la première estimation de la croissance économique américaine qui sera publiée à 14h30.



Le consensus prévoit une croissance de 1,8% en rythme annualisé sur le deuxième trimestre.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance de la chute du climat des affaires en France: celui-ci se dégrade fortement en juillet par rapport au mois précédent, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd cinq points à 94 et se situe ainsi à son plus bas niveau depuis février 2021.



Toujours sur le front des statistiques, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a reculé de 88,6 en juin à 87 en juillet, baisse 'beaucoup plus importante que le consensus (88,9)', mais plus proche de la prévision de Capital Economics (87,5).



Sur le marché obligataire, les rendements des Bunds allemands se détendent vers 2,40%. Même mouvement outre-Atlantique avec un papier à dix ans qui recule vers 4,24%.



Un facteur d'incertitude supplémentaire pèse sur l'appétit pour le risque avec le repli des cours pétroliers et un brent qui cède 0,4%, vers 81,2 dollars.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Stellantis a dévoilé jeudi des résultats de premier semestre en baisse et inférieurs aux attentes. Son chiffre d'affaires net a diminué de 14% à 85 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, donnant un résultat opérationnel courant de 8,5 milliards d'euros soit une marge de 10%. A titre de comparaison, le consensus anticipait un C.A. de 86,5 milliards d'euros, un bénéfice opérationnel de 8,8 milliards pour une marge bénéficiaire de 10,2%.



Air France-KLM publie un résultat net de 165 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, en chute de 447 millions, avec une marge opérationnelle en baisse de 3,1 points à 6,5% malgré un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% à 7,95 milliards d'euros.



Conformément à son annonce préliminaire, Dassault Systèmes publie un BNPA non-IFRS de 0,60 euro au titre du premier semestre 2024, en hausse de 10% à taux de change constants, avec une marge opérationnelle non-IFRS à 30,5% contre 31% sur la même période de 2023.



Enfin, Eurazeo annonce des actifs sous gestion (AUM) s'élevant à 35,3 milliards d'euros à fin juin 2024, en hausse de 9% sur 12 mois, dont des actifs générant des commissions (FPAUM) de 25,7 milliards (+10% sur un an).







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.