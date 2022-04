CAC40: en net repli hebdo sur fond de débâcle obligataire information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 15:39

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,6% à 6.500) efface la moitié de ses gains initiaux ce vendredi et parvient juste à effacer les 0,6% perdus la veille: les investisseurs balancent entre espoirs d'avancées sur le dossier russo-ukrainien et durcissement monétaire.

Wall Street vient de rouvrir sur une note indécise avec un Dow Jones quasi-stable, un S&P500 en repli de -0,4%, un Nasdaq qui cède -0,8%.



Selon la FED, l'économie américaine est assez robuste pour supporter un resserrement monétaire rapide: les hausses de taux vont s'accélérer et le 'bilan' (l'encours d'instruments obligataires) va être réduit de presque 100Mds$ par mois.

L'assèchement des liquidités est bien plus redoutable pour les marchés qu'un loyer de l'argent plus élevé.



Sur le front des taux, la poussée haussière n'en finit plus avec +5,5Pts sur nos OAT à 1,273% (soit +25Pts sur la semaine écoulée), +2,5Pt sur les Bunds à 0,715% et +6Pts sur les T-Bonds à 2,71% (+32Pts en hebdo).

Dans l'actualité des valeurs, Crédit Agricole avance de 1% après l'annonce de l'acquisition d'une participation de 9,18% dans le capital de la banque italienne Banco BPM, avec laquelle il est disposé à 'élargir le champ des partenariats stratégiques'.

L'Euro poursuit logiquement sa décrue avec -0,35% à 1,0840/$ et se rapproche de son plancher annuel.

La forte tension des taux n'affecte pas l'once d'or qui va finir la semaine stable vers 1.935$/Oz



Stellantis grimpe de son côté de plus de 3%, à la suite de la cession par le constructeur automobile de sa participation restante de 25% dans le capital de Gefco au Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport et de la logistique.



Sartorius Stedim Biotech lâche plus de 4%, pénalisé par des propos défavorables d'UBS qui reste à 'vente' avec un objectif de cours de 355 euros, affichant une préférence pour sa maison-mère a