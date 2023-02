CAC40: en net recul, sur fond de tensions géopolitiques information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 10:50

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris affiche ce matin un recul proche de 1,4%, autour des 7135 points, l'ensemble des valeurs du CAC étant teinté de rouge.



Pour rappel, vendredi Wall Street avait fini en net recul avec -1% sur le S&P500 et -1,6% sur le Nasdaq.



Sur le front géopolitique, outre le dossier ukrainien, le week-end a été marqué par un regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis sur fond de neutralisation du ballon chinois présenté par Washington comme un appareil d'espionnage.



Pékin a dénoncé une réaction 'excessive' de la part de Washington, tout en se déclarant le droit d'apporter d'autres réponses si nécessaire, une annonce qui ne semblait avoir qu'un impact limité sur les places boursières d'Asie lundi.



Sur le plan économique, alors que les banques centrales ont fait part de nouvelles hausses des taux la semaine dernière, certains analystes s'inquiétaient de la divergence entre leur discours de fermeté et l'optimisme des investisseurs qui anticipent déjà la fin du durcissement monétaire.



'A mesure que les attentes de la Fed et du marché divergent, le risque que quelqu'un soit pris à contre-pied augmente considérablement', estimait Jason England, gérant de portefeuille chez Janus Henderson.



Plusieurs poids-lourds de la cote doivent encore dévoiler leurs comptes trimestriels au cours des jours à venir, dont le groupe énergétique bp, le géant du divertissement Disney ou le groupe agroalimentaire PepsiCo.



Côté macroéconomie, la semaine sera surtout marquée par la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, dont la parution avait été repoussée en raison de problèmes techniques la semaine passée.



Dans l'actualité des sociétés, Rothschild & Co fait part de l'intention de son premier actionnaire Concordia, holding de la famille Rothschild, de déposer une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) au prix de 48 euros par action, dividendes attachés, et de demander un retrait obligatoire.



SES-imagotag annonce que sa filiale Captana a conclu un accord pour l'acquisition de la majorité du capital de Belive.ai, une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'analyse d'images pour le commerce physique.



Wendel annonce la signature par Stahl d'un accord pour l'acquisition de ICP Industrial Solutions Group (ISG). Cette société est un leader des revêtements de haute performance destinés à l'emballage. L'opération sera réalisée pour une valeur d'entreprise d'environ 205 millions de dollars.