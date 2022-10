CAC40: en net recul en milieu de matinée information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 10:50

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris entame la semaine dans la morosité, le CAC40 affichant en milieu de matinée un recul d'environ 1% pour se situer aux alentours de 5810 points, dans l'attente du coup d'envoi à la saison des résultats de troisième trimestre aux Etats-Unis.



Divers grands groupes américains doivent en effet dévoiler leurs performances trimestrielles dans les tous prochains jours, en particulier des établissements financiers tels que JP Morgan Chase, Morgan Stanley ou Citigroup vendredi.



Aucune statistique n'est attendue ce lundi, mais les opérateurs seront attentifs cette semaine aux données de l'inflation aux Etats-Unis et dans divers pays européens, ou encore à la production industrielle en zone euro et aux ventes de détail américaines.



En attendant, on observer une poursuite de la déprime générale des marchés de vendredi dernier, sur fond d'un rapport sur l'emploi américain globalement mal accueilli et d'un avertissement lancé par le fabricant de semiconducteurs AMD.



'Alors que la Fed semble toujours d'humeur 'faucon' et que les économies américaine et mondiale sont en difficulté, nous nous attendons maintenant à ce que le S&P 500 baisse davantage que nous ne le pensions auparavant', estimait vendredi soir Capital Economics.



Du côté des valeurs à Paris, Renault gagne plus de 2% alors que le constructeur automobile est actuellement engagé 'en confiance' dans des discussions avec Nissan autour d'initiatives continues pour renforcer la coopération et l'avenir de leur alliance.



TotalEnergies perd 2% sur fond des blocages des dépôts en France, blocages qui amènent la compagnie énergétique à proposer d'anticiper au mois d'octobre la négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux, qui était prévue en novembre.