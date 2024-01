Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en net recul dans des volumes très restreints information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 0,72% à 7411 points, pénalisée par L'Oréal (-4,7%), EssilorLuxottica (-4%) ou encore Teleperformance (-2,6%).



Les volumes sont particulièrement limités avec à peine 2 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture tandis que Wall Street était fermée aujourd'hui, pour cause de 'Martin Luther King's day'.



Sur le compartiment obligataire, les OAT (2,733%) et les Bunds (2,194%) à 10 ans se dégradent d'environ 5 pts, alors que la BCE semble très réticente à laisser les marchés escompter une baisse de taux avant l'automne prochain.



Mais les marchés US tablent actuellement à 70% chance sur un premier assouplissement en mars, suivi de deux autres réductions du loyer de l'argent en mai puis en juin, des attentes jugées trop agressives par certains analystes.



Seule la prochaine réunion de la Réserve Fédérale, prévue à la fin du mois, permettra d'apporter un peu de visibilité sur l'évolution à venir de la politique monétaire.



En attendant, les investisseurs surveilleront de près les publications trimestrielles des entreprises. En effet, la saison de résultats vient de débuter outre-Atlantique : Morgan Stanley et Goldman Sachs publieront notamment leurs comptes mardi, suivis le lendemain par Alcoa puis par SLB vendredi.



Les publications du quatrième trimestre suscitent une attente particulière en raison de la valorisation élevée du S&P 500, qui se traite 19,5 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne de 17,6 sur dix ans (et les '7 fantastiques' affichent des PER s'étageant entre 29 et 80 fois les bénéfices).



Sur le front des statistiques, la production industrielle CVS (corrigée des variations saisonnières) a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, entre octobre et novembre, selon Eurostat, après des reculs de respectivement 0,7% et 0,5% entre septembre et octobre.



Par ailleurs, la zone euro a dégagé un excédent commercial de 20,3 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en novembre, contre un déficit de 13,8 milliards d'euros un an plus tôt, selon une première estimation dévoilée lundi par Eurostat.



Enfin, selon l'institut Destatis, l'économie allemande se serait contractée de 0,3% en 2023 (première estimation officielle du PIB) en raison de la persistance de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêt.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, la Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Quadra Energy, basée en Allemagne, par TotalEnergies, basée en France.



ArcelorMittal annonce la signature d'un contrat d'aide soutenu par l'État et visant à accompagner la décarbonation du site de Dunkerque.



Airbus fait savoir que sa division Airbus Helicopters a signé un accord portant sur l'acquisition d'Aerovel et de son système aérien sans pilote (UAS), Flexrotor, afin de renforcer son portefeuille de solutions tactiques sans pilote.



Enfin, Solutions30 et Unsere Grüne Glasfaser (UGG), coentreprise entre Allianz et Telefónica, lancent un partenariat stratégique pour déployer un réseau FTTH de fibre optique en Allemagne.





