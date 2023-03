CAC40: en mesure de préserver 7.000 malgré stress Deutsche B information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 17:06

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-1,8%) semble en mesure de préserver les 7.000Pts (après une incursion verts 6.970) plombée par la chute des valeurs bancaires, avec près de -5,5% sur Société Générale, -4% sur BNP Paribas et -3% sur Credit Agricole, dans le sillage de Deutsche Bank.

La semaine va cependant s'achever sur un gain de +0,7 à +0,8% à Paris malgré ce nouveau coup de stress bancaire.



Le géant allemand dévisse de -10% vers 8,4E (près un plus bas de 7,95E) qui subit des dégagements massifs (80 millions de titre en 6 heures, soit 10 séances de transactions moyennes) alors que les 'CDS' (assurance sur la dette) 'pricent' un risque de faillite imminente à 33% !



L'Euro-Stoxx50 décroche également de -2% vers 4.120, tout comme Francfort, épicentre du nouveau stress bancaire qui va impliquer la BCE (après la FED le vendredi 10 mars, la BNS le vendredi 17).

A wall Street, les indices ont rouvert en baisse modérée et la situation n'évolue guère, avec des scores modestes de -0,3% à -0,5% (Nasdaq) mais le secteur des banques régionales (50% du crédit distribué aux Etats Unis) reste sous pression faute de solution globale qui écarterait tout risque systémique (ce que Wall Street réclame).



Mais il n'y a pas que Deutsche Bank au menu ce 24 mars: il y avait également des chiffres aux US qui ne vont pas dans le sens d'un assouplissement des taux par la FED.

En effet, le secteur privé américain a vu sa croissance nettement s'accélérer en mars, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établi à 53,3 en estimation flash, un plus haut de 10 mois, après s'être hissé à 50,1 le mois précédent.

'La production a connu une croissance solide alors que les conditions de la demande se sont améliorées et que les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance', explique S&P Global, qui pointe cependant aussi une accélération de l'inflation des prix de vente.



Petit bémol avec une diminution de 1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une chute de 5% en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de -4,5%).

Le Département du Commerce indique que les équipements de transport, dont les commandes se sont contractées de 2,8% d'un mois sur l'autre, les commandes américaines de biens durables sont parvenues à rester à peu près stables en février.



Ce matin, les investisseurs avaient pris connaissance de l'estimation flash concernant l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale dans la zone euro. Celui-ci s'est redressé pour un cinquième mois consécutif en mars, s'établissant à 54,1, un plus haut de dix mois, contre 52,0 en février.

La croissance s'est à nouveau appuyée sur les performances du secteur des services, dont l'activité a enregistré sa plus forte expansion depuis mai 2022. Dans le secteur manufacturier en revanche, les niveaux d'activité ont stagné en mars.

Les marchés de taux bénéficient d'un climat de 'risk-off' et nos OAT effacent -5Pts à 2,6650%, les Bunds de -4,5Pts à 2,1450%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds se détendent de -2,5Pts à 3,3800%... mais cela n'empêche pas le Dollar de reprendre 0,8% à 1,0740 (il sert de refuge en cas de stress) et l'Or repasse la cap symbolique des 2.000$ l'once (c'est également un refuge pertinent face à un climat de 'all-in' monétaire de la part des banques centrales).