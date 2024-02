Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: en légère hausse, tiré par Bouygues et Alstom information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 17:47









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée en légère hausse, s'arrogeant 0,23%, à 7948 points, bien aidée par les performances de Bouygues (+8%), Alstom (+5,6%) ou encore STMicro (+4%) qui compensent les replis de Eurofins Scientific (-6,6%) et Edenred (-5%).



Les opérateurs attendent désormais avec impatience la publication, jeudi, de l'indice PCE des dépenses de consommation (hors alimentation et énergie) aux Etats-Unis, l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour évaluer l'inflation.



En attendant, le moral des ménages américains a subi une nette dégradation en février (de 110,9 vers 106,7 en mensuel contre 114,8 en 1ère estimation), selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée ce mardi.



Pour Dana Peterson, l'économiste en chef du Conference Board, cette soudaine détérioration reflète l'incertitude persistante qui entoure l'économie américaine.

Le sous-indice mesurant le jugement des personnes interrogées sur leur situation actuelle est revenu à 147,2 contre 154,9 le mois précédent, tandis que celui de leurs anticipations a reculé à 79,8 après 81,5 en janvier.



Ce matin, les commandes de biens durables ont chuté de 6,1% en janvier par rapport à décembre, après un tassement séquentiel de 0,3% en décembre 2023, le consensus tablait sur -5%.



En excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont plongé de 16,2% en janvier, les commandes américaines de biens durables n'ont diminué que de 0,3% le mois dernier.



Sur le marché obligataire, la pause des marchés boursiers ('risk-on') et les médiocres chiffres du jour ne favorisent pas de retour sur les Treasuries, le rendement du dix ans américain évolue autour des 4,285% (-1Pt).



L'euro reste stable face au billet vert, à 1,085$/euro.



Le Brent progresse de +0,8%, vers 83,2$ le baril à Londres.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le conglomérat Bouygues a publié un résultat net part du groupe de 1,04 milliard d'euros au titre de 2023, contre 973 millions l'année précédente, et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en hausse de 19% à 2,41 milliards.



Orange et BNP Paribas annoncent avoir conclu leur négociation exclusive entamée en juin 2023, par la signature d'accords matérialisant leur collaboration, et notamment un accord de référencement concernant le portefeuille clients d'Orange Bank en France.



Eurofins Scientific cède 6,6% après avoir publié un profit net ajusté de 568 millions d'euros pour l'année écoulée, soit 2,71 euros par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté en repli de 9,9% à 1,36 milliard, dans le haut toutefois de sa fourchette-cible de 1,32-1,37 milliard.





