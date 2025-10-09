CAC40: en légère hausse sur fond d'espoirs d'une issue à la crise politique
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 11:32
Au terme de deux jours de tractations avec les principales formations politiques, Sébastien Lecornu a en effet indiqué mercredi soir qu'un nouveau Premier Ministre devrait être désigné d'ici vendredi soir par Emmanuel Macron.
'Nous conservons une approche prudente, dans un contexte de révisions à la baisse des bénéfices des entreprises et de ralentissement attendu de la croissance en France', estimait toutefois un peu plus tôt un analyste d'Apicil AM.
'Avant même la démission de Sébastien Lecornu, les économistes anticipaient une croissance limitée à 0,6% cette année et 0,9% l'an prochain, des prévisions qui pourraient encore être revues à la baisse', prévenait-il.
'La performance solide des marchés actions depuis le début de l'année nous conduit à conserver notre position de neutralité', indiquait pour sa part mardi Eric Bertrand, directeur général délégué, directeur des gestions chez Ofi Invest AM.
'Toute baisse des marchés nous parait devoir être mise à profit pour se repositionner, en particulier dans l'attente de la valorisation dans les cours des bénéfices attendus pour 2026', poursuivait le professionnel des marchés.
Sur le front des statistiques, seule la balance commerciale allemande pour août était attendue ce matin en Europe, alors que le shutdown empêchera la parution des inscriptions au chômage et des stocks des grossistes cet après-midi outre-Atlantique.
L'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 17,2 milliards d'euros pour le mois d'août 2025, en légère hausse donc par rapport à celui de 16,3 MdsEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 14,7 MdsEUR).
Dans l'actualité des valeurs à Paris, le conseil d'administration de Sodexo a nommé Thierry Delaporte comme directeur général à partir du 10 novembre, succédant à Sophie Bellon qui exercera la fonction de présidente non-exécutive du conseil.
De même, le conseil d'administration d'Alstom a choisi Martin Sion comme nouveau directeur général à compter du 1er avril 2026, remplaçant alors Henri Poupart-Lafarge, qui a annoncé en mai dernier ne pas solliciter un nouveau mandat.
Par ailleurs, Cyril Malargé a décidé de quitter le poste de directeur général de Sopra Steria, pour prendre les mêmes fonctions chez Alten où Simon Azoulay continuera à exercer celles de président du conseil d'administration.
A lire aussi
-
Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies mercredi lors d'une veillée publique organisée au Conseil constitutionnel à Paris en hommage à Robert Badinter, à la veille de son entrée au Panthéon.
-
Près de sept millions de téléspectateurs ont regardé l'interview du Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, mercredi au JT de 20H00 de France 2, qui a largement distancé celui de TF1, selon les chiffres de Médiamétrie publiés jeudi. Très attendue en ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une légère baisse (-0,06%) pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,11% pour
-
Le chancelier allemand Friedrich Merz reçoit jeudi les acteurs clés d'une industrie automobile en crise, alors que les membres de la coalition au gouvernement peinent à s'entendre pour tenter de lever l'interdiction programmée des moteurs thermiques dans l'UE, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer