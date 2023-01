CAC40: en légère hausse, semaine chargée en indicateurs information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 10:52

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue actuellement en très légère hausse, à environ +0,2%, autour des 7010 points.



Si la séance d'aujourd'hui devrait rester plutôt calme en raison d'un calendrier allégé aussi bien en matière de publications de sociétés que de statistiques d'activité, la semaine s'annonce particulièrement dense avec les comptes de nombreux poids lourds de la cote, actualité à laquelle s'ajoutera la croissance américaine de quatrième trimestre.



Aux Etats-Unis, se sont 93 sociétés du S&P 500 qui doivent publier leurs résultats cette semaine, dont 12 composantes des 30 valeurs de l'indice Dow Jones.



Le bal des publications de résultats va également se poursuivre en Europe, avec notamment les annonces d'ASML, LVMH, STMicroelectronics, Nokia ou SAP.



Sur le front macroéconomique, la semaine sera dominée par la publication - jeudi - de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au quatrième trimestre.



Les investisseurs seront également attentifs à la publication, mardi, des indices PMI 'flash' dans la zone euro, qui devraient nourrir le débat en cours sur le niveau de l'inflation et le risque d'une récession.



L'approche de la réunion de la Réserve fédérale des 31 janvier et 1er février, qui devrait aboutir à une nouvelle hausse de taux, pourrait néanmoins inciter les investisseurs à la prudence.



La modération des données sur l'inflation et sur le marché du travail renforce l'hypothèse d'un relèvement de taux limité à 25 points de base la semaine prochaine.



Dans l'actualité des sociétés, SES fait part d'un nouvel accord avec Ivanhoe Mines pour fournir des services de connectivité à haut-débit par satellite au projet de cuivre Kamoa-Kakula, en République Démocratique du Congo (RDC).



Atos annonce qu'il coordonnera à travers ARI (Atos Research and Innovation) un groupe de 41 organisations publiques et privées qui travailleront ensemble, au cours des trois prochaines années, sur le projet Sunrise. Ce projet vise à améliorer la résilience des infrastructures critiques face à l'impact des pandémies et des risques pertinents liés au changement climatique ou à la pénurie de ressources.



Thales Alenia Space et ses partenaires annoncent la signature d'un contrat avec l'ESA pour réaliser le projet de communications quantiques TeQuantS. Ce projet vise à développer les technologies de communications quantiques entre l'espace et la Terre pour les applications de cyber sécurité et pour le développement du futur réseau Internet.