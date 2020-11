Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en légère hausse, séance raccourcie à W-Street Cercle Finance • 27/11/2020 à 10:59









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche une légère hausse vendredi matin, les investisseurs évitant de prendre position pour cette séance raccourcie du 'Black Friday' aux Etats-Unis. Le CAC 40 progresse de 0,3% à 5.585Pts. Fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving, Wall Street ne reprendra que pour une demi-journée vendredi et fermera ses portes avec trois heures d'avance par rapport à ses horaires habituels. Cette journée dite de 'Black Friday' est censée donner le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année Outre-Atlantique, grâce à toute une série d'importantes opérations promotionnelles. Les analystes préviennent toutefois que la consommation s'annonce morose cette année. 'Cette semaine de Thanksgiving, avec son fameux Black Friday (...), mettra en lumière les risques sur l'activité économique en cette fin d'année avec une épidémie qui est loin d'être maîtrisée', rappellent les équipes d'Auel BGC. 'Les premières ventes du Black Friday seront aussi scrutées avec attention, même si, historiquement, elles ne donnent pas d'indication pertinente sur les ventes de la saison de fin d'année', souligne le gestionnaire d'actifs. Hier, le marché parisien avait déjà terminé autour de l'équilibre (-0,1% à 5566 points) dans des volumes anecdotiques de 2,5 milliards d'euros du fait de la fermeture de Wall Street pour ce jeudi de célébration de Thanksgiving. Les chartistes font néanmoins remarquer que le CAC est désormais de retour au contact de ses zéniths du printemps 2019 et que son prochain niveau de résistance se situe dans la zone des 5637/5645 points, son sommet de mai 2018. Plusieurs statistiques ont été publiées ce matin en France. Sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,2% en novembre 2020, après avoir été stables le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois. Au troisième trimestre 2020, le PIB de la France en volume rebondit de +18,7% (en révision de +0,4 point par rapport à la première estimation) après -13,8% au deuxième trimestre, selon les données détaillées de l'Insee. En octobre 2020, les dépenses de consommation des ménages français en biens rebondissent (+3,7% en volume après -4,4% en septembre), et ressortent ainsi supérieures de 2,7% à leur niveau d'octobre 2019, d'après l'Insee. Sur les valeurs, Laurent-Perrier a publié un résultat net part du groupe en baisse de 30,9% à 7,6 millions d'euros, mais une marge opérationnelle améliorée de 0,5 point à 20,5% (+1,4 point hors effets de changes), au titre de son premier semestre 2020-21. Le conseil d'administration de Saint-Gobain a réexaminé hier sa politique de retour à l'actionnaire et annoncé un dividende 2020 de 1,33 euro, payé en 2021. Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours à 45 euros.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.53%