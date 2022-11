CAC40: en légère hausse, plusieurs statistiques attendues information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 10:37

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en légère progression ce matin, et grappille près de 0,3%, autour des 6630 points.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'une publication de l'Insee sur la situation de l'emploi dans l'Hexagone.



Ainsi, le taux de chômage au sens du BIT (Bureau international du travail) est resté quasi stable (-0,1 point) à 7,3% de la population active au troisième trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent.



Ce taux oscille ainsi entre 7,3 et 7,4% depuis le quatrième trimestre 2021, à un niveau inférieur de 0,7 point à celui du troisième trimestre 2021 et de 0,9 point à celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019).



Autre statistique publiée par l'Insee, les prix à la consommation en France ont augmenté de 6,2% en octobre en variation annuelle, en accélération, donc, après +5,6% en septembre, conformément à l'estimation provisoire dévoilée à la fin du mois dernier.



Cette accélération de l'inflation reflète celle des prix de l'alimentation (+12%), de l'énergie (+19,1%) et des produits manufacturés (+4,2%) tandis que les prix des services ralentissent légèrement en octobre (+3,1%).



L'inflation sous-jacente s'accentue sur un an, atteignant +5% en octobre, après +4,5% le mois précédent. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 7,1% le mois dernier, après +6,2% en septembre.



Alors que l'indice parisien vient de s'adjuger 16% depuis la fin septembre, les investisseurs scruteront encore de près toute une salve de statistiques attendues ces prochains jours avec l'espoir d'entretenir l'élan favorable de ce début d'automne.



Désormais privés, ou presque, de résultats, les intervenants doivent en effet s'en remettre à la boussole des indicateurs pour se repérer sur des marchés fragiles, susceptibles de partir à tout moment dans une direction comme dans l'autre.



Aujourd'hui ,sont encore attendus les chiffres de la prix à la production industrielle et l'indice Empire State de la Fed de New York aux Etats-Unis, mais aussi l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, les derniers chiffres de l'emploi au Royaume-Uni ou encore la seconde estimation du PIB de la zone euro au troisième trimestre.



Dans l'actualité des sociétés, TotalEnergies, opérateur du bloc 9 d'exploration avec une participation de 60% aux côtés d'Eni (40%), annonce la signature d'un accord-cadre avec l'Etat d'Israël pour mettre en oeuvre l'accord sur la frontière maritime finalisé entre Israël et le Liban le 27 octobre.



A l'occasion de la présentation de son plan de refondation, Orpea affiche pour objectifs à horizon 2025, 9% de croissance annuelle du chiffre d'affaires et une marge d'EBITDAR supérieure à 20% pour un EBITDA hors IFRS 16 estimé à 745 millions d'euros (12,2%).



Atos annonce que Leonardo, le supercalculateur EuroHPC italien pré-exascale, basé sur le BullSequana XH2000 d'Atos, est désormais le quatrième supercalculateur le plus puissant au monde et le deuxième en Europe, d'après le nouveau TOP500.