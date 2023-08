CAC40: en légère hausse malgré des PMI décevants information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 10:52

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille 0,5% ce matin, autour des 7280 points.



Ce matin, les intervenants de marché ont pris connaissance des résultats des dernières enquêtes PMI en zone euro.



Ainsi, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 48,6 en juillet à 47 en août , soit son plus faible niveau depuis novembre 2020, et même depuis avril 2013 abstraction faite des mois de pandémie.



L'activité du secteur privé de la zone s'est ainsi repliée pour un troisième mois consécutif. Si sa contraction dans l'industrie a légèrement ralenti en août, l'activité des services a diminué pour la première fois depuis décembre 2022.



Toujours sur le front des statistiques, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France est resté stable entre juillet et août, à 46,6. Pour rappel, juillet constituait un plus bas de 32 mois et le niveau du mois d'août met en évidence une forte contraction de l'activité dans le secteur privé français.



La séance sera également rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité dans le secteur privé américain, qui devraient eux confirmer la bonne résistance de l'économie des Etats-Unis.



Les cours du pétrole évoluent peu, en dépit des hausses de taux qui perdurent et de la vive inquiétude qui entoure la santé de l'économie chinoise.



'Les annonces de l'Opep+ de réduire à nouveau le niveau de leur production de pétrole semblent pour l'heure en mesure de maintenir les cours malgré le contexte macroéconomique défavorable', explique le cabinet de conseil en énergie Omnegy.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue au-dessous des 79,7 dollars le baril tandis que le Brent se traite sous les 84 dollars.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Aviation annonce que l'EASA (European Aviation Safety Agency) de l'Union européenne a délivré mardi le certificat de type à son Falcon 6X, entraînant sa certification par la FAA (Federal Aviation Administration) des Etats-Unis ce même jour.



Focus Entertainment lâche près de 4% après l'annonce par l'éditeur de jeux vidéo que le démarrage d'Atlas Fallen, 'malgré les qualités du jeu et dans un contexte concurrentiel très intense', se montre 'en deçà des prévisions initiales'.