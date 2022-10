CAC40: en légère hausse, les investisseurs restent prudents information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 10:40

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en légère hausse ce matin, gagnant près de 0,2% autour des 5945 points, dans un contexte géopolitique et social tendu.



Alors que de nombreux résultats trimestriels d'entreprises sont attendus cette semaine (d'après FactSet, 66 sociétés du S&P 500 - dont huit composantes du Dow Jones - doivent publier leurs résultats dans les prochains jours) les investisseurs se montrent pour l'instant prudents.



Les craintes au sujet des rendements des obligations d'Etat - qui continuent de grimper à des niveaux inquiétants - semblent notamment maintenir les marchés d'actions en position de fragilité.



'Les risques de dégradation sont nombreux, avec notamment la persistance d'une inflation élevée qui alimente la politique agressive des banques centrales', estiment les équipes de Pictet Wealth Management.



Alors que le marché se pose de nombreuses questions, les investisseurs auront besoin de chiffres solides pour tempérer l'impression que l'inflation ravage tout sur son passage.



En tout état de cause, même si les valorisations sont désormais inférieures aux moyennes de long terme en Europe et semblent escompter une révision à la baisse des résultats d'entreprises, il est sans doute trop tôt pour revenir agressivement sur les marchés d'actions, jugent les spécialistes.



Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, pointe un certain nombre d'inconnues, à commencer par le manque de visibilité lié à l'évolution du conflit en Ukraine et la température hivernale qui conditionneront selon lui les besoins de gaz ainsi que l'importance du ralentissement économique en Europe.



La semaine sera également marquée par la publication des dernières données concernant l'inflation en Europe, au Royaume-Uni et au Japon.



Autre rendez-vous important, le conseil européen qui se tiendra jeudi et vendredi permettra d'aborder les questions liées à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et son incidence sur la crise énergétique et l'économie en Europe.



Dans l'actualité des sociétés, Airbus annonce que Virgin Atlantic a pris livraison de son premier avion A330neo loué à Air Lease Corporation (ALC), marquant ainsi la 50ème livraison d'un appareil Airbus à la compagnie aérienne basée au Royaume-Uni.



OL Groupe a publié vendredi soir un résultat net de -55 millions d'euros au titre de son exercice clos fin juin, une perte divisée par deux (-49%) par rapport à 2020-21, ainsi qu'un résultat opérationnel passé de -95,8 à -41,1 millions d'une année sur l'autre.



Enfin, Crédit Agricole annonce la signature par CACEIS, sa coentreprise avec Santander, le 14 octobre, d'un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) lui offrant la possibilité d'acquérir les activités d'asset servicing de Royal Bank of Canada (RBC) en Europe.