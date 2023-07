CAC40: en légère hausse, la saison des résultats débute information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 10:45

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne environ 0,2% ce matin, autour des 7305 points, alors que les investisseurs se concentrent sur l'ouverture de la saison des résultats d'entreprises.



En effet, les opérateurs misent beaucoup sur la série de résultats de sociétés attendus dans les prochains jours afin de pouvoir justifier l'accélération fulgurante des indices boursiers depuis le début de l'année.



Sachant que cette semaine doit véritablement lancer la saison des résultats, les marchés pourraient se montrer relativement hésitants jusqu'à ce qu'ils arrivent à se faire une idée générale de la tendance du deuxième trimestre.



Même si elles ne sont pas les seules à publier leurs résultats aujourd'hui, les grandes banques américaines vont de nouveau occuper le devant de la scène avec l'annonce de leurs comptes trimestriels dans un contexte plutôt porteur.



De manière générale, les bénéfices du secteur financier américain sont prévus en hausse de 7,8% selon FactSet, soit la plus forte progression attendue au sein des indices sectoriels de l'indice S&P 500.



Aujourd'hui, ce sont Bank of America, Charles Schwab et Morgan Stanley qui dévoileront leurs comptes avant l'ouverture de Wall Street.



En Europe, le géant biopharmaceutique suisse Novartis a annoncé ce matin une forte croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge au deuxième trimestre, relevé ses prévisions et lancé un rachat d'actions de 15 milliards de dollars.



Sur fond d'inquiétude récurrentes quant à la croissance mondiale, les investisseurs espèrent aussi que les ventes de détail au menu du jour aux Etats-Unis refléteront un relatif dynamisme de l'économie américaine.



Dans une note diffusée hier, Jan Hatzius, l'économiste vedette de Goldman Sachs, indique avoir revu à la baisse, de 25% à 20%, la probabilité estimée d'une récession aux Etats-Unis au cours des 12 prochains mois.



D'un autre côté, des indicateurs reflétant la bonne santé de l'économie américaine pourraient refroidir l'enthousiasme pour les actions, de crainte que cela n'incite la Réserve fédérale à poursuivre ses hausses de taux.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Ipsos annonce l'acquisition -sans en préciser les termes financiers- de l'activité Insights de Big Village Australia, qui couvre les études de marché dans le secteur public, les études de satisfaction des salariés et la mesure de l'expérience client.



Sanofi et AstraZeneca annoncent que la FDA des États-Unis a approuvé leur Beyfortus pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS), chez les nouveau-nés et nourrissons.



Enfin, Casino confirme avoir reçu le 15 juillet une offre révisée de la part d'EP Global Commerce as, Fimalac et Attestor en vue du renforcement de ses fonds propres, et que 3F Holding a renoncé à déposer une offre révisée.