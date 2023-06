CAC40: en légère hausse, franchit les 7200 points information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 17:48

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,43%, à 7215 points, après la publication de deux chiffres surprenants aux Etats-Unis, qui prennent à contre-pied les anticipations de récession aux Etats-Unis.



Les investisseurs ont pris connaissance d'un bond de 12,2% des ventes de logements neufs au mois de mai, pour atteindre un volume annualisé de 763.000, largement supérieur au consensus de marché.



Le mois précédent, les ventes avaient déjà grimpé de 3,5% (chiffre révisé par rapport aux +4,1% de l'estimation initiale) selon le Département du Commerce des Etats-Unis.



A 428.000, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait à fin mai une offre de 6,7 mois au rythme d'écoulement actuel.



Autre surprise, la confiance du consommateur américain s'est nettement améliorée en juin, à 109,7 ce mois-ci, contre 102,5 au mois de mai, selon l'enquête mensuelle réalisée par le Conference Board.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établie à 155,3 contre 148,9 le mois dernier et celle des anticipations s'est inscrite à 79,3 après 71,5.



Leurs anticipations en matière d'inflation à 1 an donnent quant à elles un taux prévu à 6%, c'est-à-dire au plus bas depuis la fin 2020.



Si la statistique met en évidence une amélioration de la confiance chez les consommateurs âgés de moins de 35 ans et gagnant plus de 35.000 dollars par an, l'évolution de la mesure de leurs anticipations montre néanmoins que les ménages américains anticipent une récession au cours des six à 12 mois à venir, selon le ConfBoard.



Enfin, le Département du Commerce US annonce une progression de 1,7% des commandes de biens durables le mois dernier, après une augmentation de 1,2% en avril (révisée d'une estimation initiale qui était de +1,1%).



Néanmoins, en excluant les équipements de transport, dont les commandes ont grimpé de 3,9% d'un mois sur l'autre, les commandes américaines de biens durables n'ont augmenté que de 0,6% en mai. Hors défense, elles se sont accrues de 3%, l'aéronautique en profite principalement.



Dans l'immédiat, les chiffres US du jour inversent la tendance sur les marchés obligataires : le rendement des emprunts d'Etat de référence américains et allemands rebondissent de +4,4Pts et +5,2Pts : les OAT et les Bunds affichent désormais 2,878% et 2,350% respectivement.

Les T-Bonds US -étrangement- ne se retendent que de 5Pts à 3,77%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Technip Energies indique avoir convenu avec le Parquet National Financier (PNF) de mettre un terme aux investigations dont elle faisait l'objet et qui se rapportaient à des faits anciens liés aux activités subsea de l'ancien groupe Technip, entre 2008 et 2012. Technip Energies France a accepté de payer, d'ici au 23 octobre 2023, une amende d'intérêt public de 54,1 millions d'euros.



SES-imagotag (+19,5%) continue d'effacer une partie de ses lourdes pertes de vendredi dernier après avoir réfuté, hier, l'ensemble des allégations contenues dans le récent rapport à charge du fonds activiste Gotham.



A l'occasion de sa journée investisseurs, Accor présente ses ambitions sur le moyen terme et indique prévoir ainsi une croissance annualisée entre 9 et 12% de son EBE (excédent brut d'exploitation) entre 2023 et 2027.



Enfin, Alstom a annoncé que le 17 juin 2023, une centaine de passagers ont embarqué à bord du Coradia iLint pour le premier voyage en train à hydrogène sur le continent nord-américain.