CAC40: en légère hausse, franchit les 7050 points

(CercleFinance.com) - Un léger vent haussier souffle toujours à Paris à le CAC 40 gagne un peu plus de 0,3%, autour des 7060 points, tiré notamment par Schneider Electric (+5,5%) et Worldline (+2,8%).



Les investisseurs semblent néanmoins éprouver des difficultés à se positionner de manière adéquate, une démarche délicate au vu du ralentissement économique à l'oeuvre et de la persistance des tensions au Proche-Orient.



'Les niveaux atteints à la baisse sur les grands indices pourront constituer des premiers points d'entrée une fois les incertitudes actuelles partiellement levées', estiment les équipes d'Ofi Invest Asset Management.



Les écarts devraient rester limités jeudi en attendant la publication, en début d'après-midi, des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.



Après un discours ayant pris des allures de non-événement hier, Jerome Powell, le patron de la Fed, s'exprimera de nouveau aujourd'hui dans le cadre d'une conférence organisée par le FMI à Washington.



Si la saison des résultats touche maintenant à sa fin aux Etats-Unis, les comptes des entreprises devraient continuer de dicter la tendance en Europe, où des groupes de la trempe d'ArcelorMittal, AstraZeneca, Deutsche Telekom,, Merck KGaA ou Telecom Italia ont été publiés ce matin ou le seront dans la journée.



Sur le marché pétrolier, les cours du Brent reprend 0,7%, autour des 80$ le baril.

Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent autour des 4,54% (+2pts), le bund allemand reprend 3 pts, à 2,64% et l'OAT +3pts, à 3,23%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Veolia publie au titre des neuf premiers mois de l'année une forte croissance organique (à périmètre et change constants) de ses profits, de 14,2% pour son EBIT courant, à 2,52 milliards d'euros, et de 7,7% pour son EBITDA, à 4,79 milliards.



ArcelorMittal publie au titre du troisième trimestre 2023 un résultat net part du groupe en baisse de 6,4% en comparaison annuelle à 929 millions de dollars et un EBITDA en chute de près de 30% de 1,86 milliard, des niveaux dépassant toutefois légèrement les consensus.



Valneva publie pour les neuf premiers mois de 2023, une perte nette en baisse de 30% à 69,3 millions d'euros, malgré un EBITDA ajusté négatif passé de 38 à 46 millions d'une année sur l'autre, pour un chiffre d'affaires total en chute de 55,3% à 111,8 millions.







