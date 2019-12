Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en légère hausse en l'absence d'indicateurs Cercle Finance • 23/12/2019 à 16:36









(CercleFinance.com) - A deux jours de Noël, l'indice CAC 40 affiche une légère progression à 6030 points avec des volumes faibles. Wall Street débute la séance dans le vert porté par un nouveau geste d'apaisement de la Chine dans l'épineux dossier des questions commerciales internationales. Les indices américains avancent de 0,1% à 0,3% poursuivant son mouvement haussier. Les dernières séances du mois de décembre se révèlent généralement calmes et les volumes traditionnellement faibles en cette période de 'trêve des confiseurs'. Cette semaine sera particulièrement courte, avec seulement deux séances pleines et une écourtée. La Bourse de Paris fermera demain à 14h30 pour la veille de Noël. En l'absence d'indicateurs économiques importants en Europe et aux Etats-Unis, les investisseurs s'intéresseront surtout à toute nouvelle information concernant les modalités de l'accord de 'phase 1' récemment trouvé entre les Etats-Unis et la Chine. Le Département du Commerce fait état ce lundi d'une chute de 2% des commandes de biens durables aux États-Unis en novembre 2019, après une hausse de 0,2% le mois précédent (chiffre révisé de +0,6% en estimation initiale pour octobre). Il a également annoncé 719.000 ventes de logements neufs en rythme annualisé aux Etats-Unis au titre du mois de novembre 2019, un nombre en hausse de 1,3% par rapport au mois précédent. Dans ce contexte, l'ambition de l'indice parisien pourrait se limiter à la préservation du seuil des 6000 points, avant d'entamer une nouvelle aventure en 2020. Il sera difficile, en tout cas, de faire aussi bien qu'en 2019. Avec une progression de 27,5% depuis le début de l'année, la Bourse de Paris reste en effet en passe de réaliser sa meilleure performance annuelle depuis 20 ans. Du coté des valeurs, ArcelorMittal annonce un accord avec DryLog pour la vente d'une participation de 50% dans Global Chartering Limited (GCL), sa filiale de transport maritime, qui devient donc une coentreprise à 50-50. La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2019. Total a signé un accord avec Apache Corporation en vue d'acquérir une participation de 50% et le statut d'opérateur du bloc 58, situé au large du Suriname, dans le prolongement des découvertes réalisées dans le bloc adjacent guyanais de Stabroek. Crédit Agricole SA et Santander annoncent la finalisation du rapprochement de CACEIS, filiale de services financiers de Crédit Agricole, avec Santander Securities Services (S3), toutes les conditions suspensives à l'opération ayant été satisfaites. Sanofi a lancé ce jour l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions Synthorx, au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.13%