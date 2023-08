Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: en légère hausse, détente sur l'obligataire information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille quelque 0,3% ce matin, autour des 7350 points, sur fond de repli des rendements obligataires, tandis que les investisseurs attendent plusieurs indicateurs importants qui leur permettront de mieux cerner les intentions de la Fed.



Les opérateurs restent tiraillés entre la perspective d'une fin du cycle de relèvement des taux, notamment aux Etats-Unis, et les signes témoignant d'un ralentissement de l'économie mondiale.



Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs à la parution de plusieurs indicateurs de premier plan comme la première estimation de l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois d'août, attendue jeudi, qui sera suivie le lendemain par le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.



Seul indicateur au menu du jour, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui paraîtra dans l'après-midi, permettra de mesurer l'impact de la récente remontée des prix de l'essence sur le moral des ménages américains.



En attendant, le rendement des Treasuries américains à dix ans poursuit son recul en direction de 4,19%, après être repassé la semaine passée au-dessus de 4,36%, une première depuis 2008. Le bund allemand recule à 2,54% (-1pt).



Dans l'actualité des sociétés tricolores Lacroix a publié hier soir un chiffre d'affaires de 193 ME au titre du 2e trimestre, en hausse de 11,4% par rapport à la même période en 2022.



Ce matin, Voltalia annonce la mise en service complète de son nouveau complexe portugais Garrido, composé de cinq centrales solaires pour une capacité totale de 50,6 mégawatts, complexe dont la construction a été lancée en septembre 2022.



Technip Energies indique avoir remporté un contrat 'significatif' (soit entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires selon sa terminologie) auprès de bp pour une unité de production d'hydrogène dans sa bioraffinerie de Kwinana, en Australie Occidentale.



Enfin, Freelance.com publie un chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2023 de 419,4 millions d'euros, en croissance de 10% en comparaison annuelle, une croissance organique de 18% en France ayant largement compensé un recul de 4% à l'international.





