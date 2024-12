CAC40: en légère hausse dans des volumes réduits information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,5% ce matin, autour des 7320 points, tirée par Teleperformance (+2,9%) ainsi que par les banques avec notamment +2,1% pour Crédit Agricole et +1,7% pour BNP Paribas.



Les volumes restent extrêmement réduits (moins de 400 ME échangés depuis l'ouverture), une caractéristique de la période de la trêve des confiseurs avec peu d'intervenants et peu de volatilité sur les marchés.



Cette séance isolée, coincée entre la pause de Noël et le week-end, ne devrait pas faire exception à la règle puisqu'il s'agira de l'avant-dernière session boursière intégrale de l'exercice 2024.



Le marché parisien n'ouvrira que pour une séance et demie en début de semaine prochaine, avant une clôture anticipée à 14h00 le mardi 31 décembre pour les célébrations du Nouvel An.



Sur l'année, le CAC 40 se dirige pour l'instant vers un repli de l'ordre de 3,5%, à comparer avec un gain de 5,3% pour l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.



La séance s'annonce calme en l'absence d'indicateurs et de nouvelles susceptibles de faire bouger les places financières.



Les investisseurs devraient néanmoins réagir aux chiffres meilleurs que prévu des inscriptions au chômage publiés hier aux Etats-Unis, venus remettre en cause les anticipations de baisses de taux agressives de la Fed.



Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont montré une baisse inattendue du nombre de demandeurs d'emploi à 219.000, contre 225.000 attendus.



Suite à ces chiffres, les grands indices new-yorkais ont terminé sans grande tendance hier soir, le Dow Jones ayant grappillé à peine 0,1% tandis que le S&P 500 et le Nasdaq reculaient de moins de 0,1%.



Le marché obligataire se montre hésitant dans un contexte pauvre en données, le rendement des Treasuries à dix ans se stabilisant en-dessous de 4,58%.



Les marchés des changes sont eux aussi très calmes, l'euro évoluant peu face au dollar, dans la zone de 1,0415.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Voltalia fait part du lancement de la construction de trois nouveaux parcs solaires dans le sud de la France pour une capacité totale de 25,1 mégawatts, dont un parc d'une puissance totale de 10,7 mégawatts situé sur une friche agricole de 15 hectares.



Eramet annonce la première production de carbonate de lithium de son usine d'extraction directe (DLE) récemment mise en service à Centenario, dans la province de Salta en Argentine, trois ans après le démarrage de sa construction.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.