CAC40: en légère hausse avant plusieurs catalyseurs

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue en légère hausse ce matin et s'arroge près de 0,2%, vers 7940 points, aidée par STMicro (+1,7%), Renault et Société Générale (+1,6%).



Le marché parisien semble bien parti pour démarrer cette première séance du mois de mars dans le vert, dans le prolongement d'un mois de février très favorable qui s'était traduit par l'inscription de nouveaux records.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice parisien CAC 40 accuse à ce stade un repli de l'ordre de 0,5% après s'être octroyé une progression de plus de 3% sur l'ensemble du mois de février.



Alors que le CAC a gagné 5% depuis le 1er janvier, les investisseurs semblent néanmoins éprouver le besoin de digérer ce puissant mouvement haussier en attendant d'identifier quel sera le prochain catalyseur.



'Les actions européennes prennent maintenant le temps de réfléchir à l'ampleur de leur progression depuis le début de l'année', explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de diverses statistiquesà l'instar de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, qui s'est établi à 46,5 en février, soit relativement stable par rapport au plus haut de dix mois enregistré en janvier (46,6).



Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, s'est redressé de 43,1 en janvier à 47,1 en février, son plus haut niveau depuis mars 2023, et met donc en évidence un fort ralentissement de la contraction du secteur.



Les investisseurs seront surtout attentifs, à 11h00, à la publication des données préliminaires sur l'inflation en zone euro, à l'affût de la moindre indication sur le calendrier des prochaines baisses de taux de la BCE.



Si la désinflation devrait reprendre son cours, la modération des prix ne devrait pas constituer un argument suffisant en vue d'un rapide assouplissement monétaire de la BCE, qui se réunira la semaine prochaine.



Sur le marché obligataire, la détente reste de mise après les derniers chiffres de l'inflation américaine, qui ont convaincu hier les investisseurs que le cycle de baisse des taux approchait aux Etats-Unis.



'L'inflation au sens du PCE au mois de janvier entérine notre point de vue selon lequel cette mesure privilégiée de l'inflation pour la Fed reviendra à ses niveaux cibles d'ici au milieu de l'année, ce qui devrait permettre à la banque centrale de réduire ses taux dans une ampleur plus importante que ce que les investisseurs prévoient actuellement', affirme Capital Economics.



La séance promet également d'être animée cet après-midi à Wall Street, où paraîtront l'ISM manufacturier ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.



'D'un point de vue technique, si l'engouement se poursuit, la hausse actuelle du CAC 40 pourrait se poursuivre en direction des 8250 points avant d'être sujet à une respiration', prédisent ainsi les équipes d'Admirals Group, un courtier pour les investisseurs particuliers et les professionnels.



Dans l'actualité des sociétés françaises, au terme de l'édition 2024 de salon Heli-Expo d'Anaheim, en Californie, Airbus Helicopters revendique 155 engagements pris, dont 40 commandes fermes, de la part de clients du monde entier pour une variété de ses hélicoptères multi-missions.



Maurel & Prom publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 3% à 210 millions de dollars, malgré un EBITDA en retrait de 19% à 359 millions pour un chiffre d'affaires quasi-stable (+1%) à 682 millions.



Vallourec publie un BPA de 2,07 euros au titre de 2023, contre -1,60 euro l'année précédente, ainsi qu'un RBE en progression de 67% à près de 1,2 milliard d'euros, supérieur à la limite haute de sa fourchette précédemment communiquée.





