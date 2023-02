CAC40: en légère hausse avant les chiffres de l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 10:43

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,5% ce matin, autour des 7245 points.



Les investisseurs ont pu prendre connaissance en début de journée du taux de chômage au sens du BIT (Bureau International du Travail) dans l'Hexagone. Celui-ci se montre quasi stable (‑0,1 point) au quatrième trimestre 2022, à 7,2% de la population active en France (hors Mayotte).

Il est ainsi inférieur d'un point à son niveau d'avant la crise sanitaire.



'Il s'agit de son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2008, si l'on excepte la baisse ponctuelle en 'trompe-l'oeil' du deuxième trimestre 2020, pendant le premier confinement', souligne l'Insee qui publie ces chiffres.



Le nombre de chômeurs au sens du BIT diminue de 45.000 par rapport au trimestre précédent, à 2,2 millions. En revanche, le 'halo autour du chômage' (personnes inactives au sens du BIT mais souhaitant un emploi) augmente de 38.000, pour s'établir à 1,9 million.



Les investisseurs sont désormais dans l'attente de la statistique de l'inflation aux Etats-Unis qui pourrait conforter le rebond du début d'année, ou au contraire le faire cesser.



Le Département du Travail américain doit publier à 14h30 (heure de Paris) les statistiques mensuelles des prix à la consommation, un rendez-vous très attendu au vu de la récente résurgence de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêt.



Une bonne maîtrise des prix permettrait de confirmer le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie actuellement privilégié par les investisseurs, à savoir un reflux de l'inflation accompagné d'un ralentissement de la croissance, mais sans retombée en récession.



Selon ce schéma à la 'goldilocks', la croissance ne serait ni trop molle ni trop élevée et les liquidités ni trop rares ni trop abondantes, un environnement que les marchés apprécient et qui leur permet de monter tranquillement.



Mais certains pessimistes rappellent que l'inflation est toujours loin d'être vaincue.



'La désinflation est certes engagée, comme Jerome Powell l'a reconnu dans ses récents discours, mais elle n'est pas uniforme: très forte pour l'énergie, plus lente pour la plupart des biens, inexistante pour

les services', soulignent les équipes d'Oddo BHF.



Dans l'actualité des sociétés, Michelin a annoncé hier soir des ventes de 28,6 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 20,2% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net progresse quant à lui de 8,9%, pour s'établir à 2009 ME au titre de 2022, soit un résultat net par action de 2,81 euros, contre 2,58 euros un an auparavant.



Toujours hier soir Rothschild & Co. A publié un chiffre d'affaires de 2,9 MdsE au titre de l'exercice 2022, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net ressort finalement en recul de 21%, à 606 ME, avec un BPA également en recul de 21%, à 8,38 euros.



M6 publie un chiffre d'affaires consolidé de 1357 ME au titre de l'exercice 2022, en recul de 2,4% par rapport à l'exercice précédent, tandis que le résultat net part du groupe sur la période s'établit à 161.5 ME, en recul de 42.5% en un an.



Ce matin, TF1 a dévoilé un résultat net part du groupe en baisse de 21,8% à 176,1 millions d'euros au titre de l'année écoulée, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 316,2 millions, soit un taux de marge en retrait de 1,5 point à 12,6%.



Enfin, Ipsen annonce que selon les résultats sur trois ans minimum (avec un suivi médian de 44 mois) de l'essai de phase III CheckMate -9ER, Cabometyx, associé à nivolumab, démontre des bénéfices de survie pour le traitement en première ligne du cancer du rein avancé.