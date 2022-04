Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: en légère hausse avant les annonces de la BCE information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 10:30









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de0,3% ce matin, autour des 6.560 points, au lendemain d'une journée marquée par la nette poussée de Wall Street, le Nasdaq ayant gagné 2% devant le S&P500 et le Dow Jones (+1%).



Aujourd'hui, les investisseurs suivront avec la plus grande attention la réunion de la BCE concernant la politique monétaire sur le Vieux Continent. L'institut basé à Francfort publiera son communiqué à 13h45, avant la traditionnelle conférence de sa présidente Christine Lagarde, prévue à 14h30.



Les économistes n'anticipent aucune prise de décision significative à cette occasion, mais le vocabulaire employé par Christine Lagarde sera comme toujours scruté à la loupe par les investisseurs.



La banque centrale pourrait commencer à préparer le terrain en vue d'une première hausse des taux d'ici à la fin de l'année;



'Nous pensons que les minutes de la conférence de presse de cette semaine devraient montrer qu'un relèvement des taux d'ici le début du quatrième trimestre 2022 est une réelle option pour le conseil des gouverneurs, si l'inflation ne diminue pas comme prévu cet été', pronostique d'ailleurs Muzinich.



Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, les grandes banques américaines occuperont elles aussi le devant de la scène avec la présentation de leurs comptes trimestriels.



Après les résultats décevants dévoilés hier par JPMorgan Chase, ce sont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citi qui se plieront à l'exercice aujourd'hui.



Outre les résultats d'entreprises, les opérateurs de marché suivront, dans l'après-midi, plusieurs indices d'activité aux Etats-Unis, dont les ventes de détail, les prix à l'importation ou les inscriptions aux allocations chômage.



Les investisseurs attendent en particulier l'indice de l'Université du Michigan sur la confiance du consommateurs américain, qui reflète depuis quelques mois la flambée de l'inflation aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Publicis Groupe confirme ses prévisions pour l'année 2022, avec une croissance organique attendue désormais dans le haut de la fourchette de +4 à 5%, et table toujours sur un taux de marge opérationnelle d'environ 17,5%.



Hermès International publie un chiffre d'affaires de 2,76 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2022, en progression de 33% en données publiées par rapport à la même période en 2021, dont une croissance de 27% à taux de change constants.



TotalEnergies a annoncé s'associer à Eneos Corporation, à travers un projet de coentreprise, pour évaluer la faisabilité d'une unité de production de carburant aérien durable (SAF) au sein de la raffinerie Eneos de Negishi, au Japon.



Enfin, Valneva fait savoir que son vaccin contre la COVID-19 a reçu aujourd'hui l'approbation réglementaire de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni (MHRA).





